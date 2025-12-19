Presidente Boric por bombero Paúl Valenzuela: “Falleció solidariamente trabajando para que otros estuvieran mejor”

Este viernes el Presidente Gabriel Boric decretó duelo oficial en la Región Metropolitana para honrar la memoria de Paul Valenzuela Muñoz, bombero de la Sexta Compañía del Cuerpo de Bomberos de Santiago que falleció ayer mientras combatía un incendio al interior de un cité en el centro de Santiago.

Desde La Moneda el Mandatario dedicó unas palabras sobre el lamentable hecho y confirmó que asistirá al velorio del fallecido.

“Evidentemente este es un día duro, porque los Bomberos de Chile son un orgullo de la nación, de todos los chilenos y chilenas, y estar acá con la Sexta Compañía, con su uniforme, todavía con el olor a humo del incendio que fueron a combatir ayer, que se llevó la vida de Paul, realmente impacta, duele, desgarra, pero también da esperanza en la solidaridad humana, en la solidaridad que inspira a bomberos, que yo espero sea contagiosa para todo el resto de la sociedad”, dijo Boric.

“Acá hay una familia y después de esta familia hay una familia más grande que es Chile. Paul, a su vez, tiene dos hijos, un hijo de 17 años y una hijita chiquitita de dos, y su compañera de vida, Josefa, le persisten. La vida es frágil, pero la memoria sigue aquí y las tareas de quienes quedamos siguen aquí presentes”, continuó.

“Nosotros, como le dije a la familia, vamos a estar permanentemente ayudándolos en conjunto con la institución de Bomberos, pero también le transmito a los ciudadanos que vean cuál es el riesgo que corren quienes nos cuidan. Estamos en la temporada de incendios y la gran mayoría de los incendios son evitables. Cuando no se evitan los incendios, cuando por irresponsabilidad de alguien, finalmente el fuego arrecia, es la gente como Paul la que arriesga su vida para salvar a cualquiera de nosotros sin ningún tipo de distinción”, agregó el Presidente.

Luego añadió: “Los bomberos no miran clase social, no miran nacionalidad, no miran dónde está la comuna, van a todas. Tratemos de que no tengan tantos lugares donde ir porque cuidémonos todos y como Estado de Chile, nosotros vamos a seguir apoyando firma Bomberos siempre”.

“Ahora vinimos a entregar las condolencias y el apoyo a la familia de Paul, a la Sexta Compañía de Bomberos, a la institución y al final del día a Chile entero porque son un orgullo de todo el país”, sostuvo.

“Decretamos duelo porque son pocas veces las que se decreta esto, y tiene que ver con que todos quienes vean una bandera ondeándome de asta, se les explique que aquí en Chile, en este caso en Santiago, falleció una persona solidariamente trabajando para que otros estuvieran mejor”, finalizó.