Presidente Boric asiste a velorio del voluntario de Bomberos fallecido en combate de incendio

Desde Presidencia confirmaron la asistencia del Presidente Gabriel Boric al velorio del voluntario de Bomberos fallecido este jueves mientras combatía un incendio al interior de un cité en ubicado en el centro de Santiago.

La muerte de Paul Valenzuela Muñoz, según informó Carabineros, se produjo tras registrase un derrumbe durante las labores de control del siniestro, ocurrido en un complejo de viviendas ubicado en calles Domeyko y avenida España.

“El Presidente de la República, Gabriel Boric Font, asistirá al velorio del voluntario de Bomberos de la Sexta Compañía de Santiago, Paul Valenzuela Muñoz”, dice la comunicación de La Moneda.

El Mandatario, previamente, había anunciado su decisión de decretar duelo oficial en la RM por el deceso del bombero.

“Como gobierno hemos decidido decretar duelo oficial en la Región Metropolitana durante el día de hoy, viernes 19 de diciembre, para honrar y expresar nuestros respetos a la memoria de Paul Valenzuela Muñoz, bombero de la Sexta Compañía del Cuerpo de Bomberos de Santiago, fallecido el día de ayer mientras combatía un incendio en la comuna”, escribió en X.

En su mensaje además expresó: “En este difícil momento, reitero mis condolencias y cariño a la familia, amigos y compañeros de Paul”.