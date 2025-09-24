SUSCRÍBETE
Nacional

Presidente de Polonia dice ante la ONU estar “preparado” para la defensa del territorio tras violación del espacio aéreo de drones rusos

Karol Nawrocki lamentó que "el viento de la historia que conocemos y entendemos tan bien en Polonia, está comenzando a soplar de nuevo”, tras las arremetidas rusas en Europa.

Rodrigo Gómez S.Por 
Rodrigo Gómez S.
Karol Nawrocki, presidente de Polonia ante la ONU. Foto: @prezydentpl

El presidente de Polonia, Karol Nawrocki, aseguró este martes ante la 80° Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), que se encuentra “preparado” para la defensa del territorio polaco, luego de la violación del espacio aéreo cometido por Rusia con aviones no tripulados (drones), la cual denunció en la instancia.

Sus declaraciones surgen luego de que el pasado 10 de septiembre, las Fuerzas Armadas de Ucrania detectaran una violación en los cielos de Polonia, lo que motivó el despliegue de las fuerzas militares polacas para neutralizar los drones de origen ruso, además de generar la paralización de dos aeropuertos, incluido en el de la capital, Varsovia.

El mandatario Nawrocki arremetió contra Rusia y aseguró frente a las demás naciones de la ONU que el episodio de los drones es un ejemplo del “imperialismo” ruso.

Nawrocki recordó que “cuando Rusia atacó Georgia, no todos tenían claro que esto fuera solo el comienzo del nuevo imperialismo del Kremlin”, refiriéndose a la invasión rusa de Georgia en 2008, en una guerra que se extendió por unos cinco días y que terminó con algunas regiones autoproclamadas como prorrusas.

El mandatario señaló que “desafortunadamente, el viento de la historia que conocemos y entendemos tan bien en Polonia, está comenzando a soplar de nuevo”.

“Una docena de drones violaron deliberadamente las fronteras de mi país”, dijo y agregó que la situación “no fue una coincidencia. Ocurrió siguiendo órdenes emitidas en la capital de un país que es miembro permanente del Consejo de Seguridad”.

En ese sentido, el jefe de Estado recalcó que el episodio ocurrido durante este mes motivó que el país, por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial, arremetiera contra objetivos hostiles.

“Y tengan la seguridad, damas y caballeros, como comandante en jefe de las fuerzas armadas y presidente de Polonia, de que Polonia siempre reaccionará adecuadamente y está lista para defender su territorio”, añadió.

Nawrocki también manifestó que “exigir responsabilidades a Rusia debería ser nuestro deber común” y sostuvo que “el pueblo polaco, al igual que los países del centro y este de Europa, no se dejarán asustar por los drones rusos”.

