Presidente Gabriel Boric llama a la responsabilidad en celebraciones de fin de año: “Si van a tomar no manejen”

En Las Condes, la mañana de este jueves, el Presidente Gabriel Boric encabezó la ceremonia en que se dio inicio a las obras de construcción de la autopista subterránea Américo Vespucio Oriente II.

Bajo ese marco, al finalizar su discurso ante los presentes en la ceremonia, la primera autoridad del país hizo un llamado a la ciudadanía a celebrar con responsabilidad la llegada del nuevo año.

“Quedan pocos días para que termine este año y ya muchas personas están viajando a ver a sus familias, preparando la celebración de Año Nuevo, y quiero terminar haciendo también un llamado a la responsabilidad. Ser muy claro en algo que resulta obvio, pero no por obvio se cumple, si van a tomar, no manejen, si van a tomar, no manejen”, recalcó.

Hace ya casi 12 meses, en su balance tras las celebraciones por la llegada del presente año, el Ministerio de Transportes y Carabineros dieron cuenta de 20 personas fallecidas y 625 accidentes de tránsito a nivel nacional.

“Acá nos estamos jugando la vida y la felicidad de muchas familias”, insistió el Mandatario.

Se espera que 465 mil vehículos salgan de la Región Metropolitana por las fiestas y el fin de semana largo asociado al lunes 1 de enero feriado.

El Presidente llamó a disfrutar por la llegada de 2024 “que parte con buenas noticias”, dijo, haciendo alusión al acuerdo de Codelco con SQM.

“El Estado vuelve a tomar un rol un rol protagónico en la explotación de sus recursos naturales y creo que estamos terminando este año con buenas noticias. Y vamos a, el 2024, trabajar con mucho empeño, con mucho cariño, con mucho esfuerzo para que esto siga siendo así y se concrete”, expresó.