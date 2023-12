Fin de semana largo por Año Nuevo: se estima que 465 mil vehículos saldrán de la Región Metropolitana

Este jueves y ad portas del fin de semana largo por Año Nuevo, el ministro(s) de Transportes, Jorge Daza, junto al secretario ejecutivo del Programa Nacional de Fiscalización del MTT, Óscar Carrasco, y otras autoridades, informaron sobre las condiciones del transporte y tránsito que se esperan para esa jornada.

Al respecto, el titular de la cartera de Transportes destacó que desde el terminal de Estación Central en la Región Metropolitana se espera que en las próximas horas y días salgan “más de 380.000 personas a través de más de 8.500 buses”.

“Significa una disminución en términos de lo que fue el fin de semana pasado de Navidad, más o menos 50.000 personas que van a salir menos en buses, pero vamos a tener un aumento muy importante en términos de movilización de personas a través de automóviles particulares”, detalló el ministro (s} Daza.

En esta línea, sostuvo, estiman que 465.000 vehículos saldrán hacia las distintas regiones desde la Región Metropolitana, un aumento de 110.000 personas comparado al fin de semana pasado en donde se celebró Navidad. En esta línea, la autoridad hizo un llamado a aumentar la precaución al conducir.

“El fin de semana pasado tuvimos que lamentar la muerte de 18 personas en siniestros viales y hoy día queremos hacer este llamado porque vamos a tener un uso más intensivo de las carreteras, por tanto necesitamos que las personas tomen conciencia y también se autocuiden y cuiden a sus familias”, expresó.

Fiscalización de buses.

El año pasado fallecieron 20 personas para las fiestas de Año Nuevo. “Esperamos que este año nuevo, que tiene tres días de feriado, tengamos que lamentar menos muertes. Tenemos la meta de cero muertes en siniestros viales y ojalá este fin de semana tengamos un comportamiento adecuado como conductores y también como peatones”, añadió.

Sobre la fiscalización, el secretario ejecutivo del Programa Nacional de Fiscalización del MTT, Óscar Carrasco, detalló que desde ayer miércoles están desplegados en prácticamente todos los terminales urbanos y rurales del país revisando “la documentación del vehículo, el adecuado descanso del conductor, todo lo que tiene que ver con condiciones de seguridad de la máquina y particularmente por parte de los pasajeros el uso del cinturón de seguridad”.

En cifras, afirmó que durante este año han realizado más de 90.000 controles a buses, se han cursado sobre 13.000 infracciones y se han realizado más de 217.000 controles al uso adecuado del cinturón de seguridad por parte del pasajero, con más de 3.500 infracciones cursadas.

Desde Conaset por su parte recordaron que al conducir es esencial mantener todas las precauciones y atención, así como también no distraerse con el celular, no consumir alcohol ni drogas, no exceder la velocidad, y planificar los viajes con anticipación.