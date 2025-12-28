“Prevenir un incendio siempre será más fácil que combatirlo”: el llamado del Presidente Boric ante aumento de temperaturas

A raíz del aumento de temperaturas en la zona central, lo que conllevó además que se declare alerta roja por calor extremo en la Región Metropolitana, el Presidente Gabriel Boric hizo un llamado a la ciudadanía para prevenir incendios forestales.

“No nos cansaremos de decirlo: prevenir un incendio siempre será más fácil que combatirlo”, remarcó mediante la red social X.

A renglón seguido sostuvo que “debido a la alerta de Altas Temperaturas Extremas, anunciada por la Dirección Meteorológica de Chile, entre este lunes 29 y miércoles 31 de diciembre para las regiones de Coquimbo a Ñuble, es importante que reforcemos las medidas de prevención: por favor no prendas fuego, realices fogatas ni lances colillas de cigarro en parques ni áreas verdes. Tampoco realices quema de basura ni uses herramientas que generen chispas".

“Equipos y brigadas de Conaf y Bomberos, han estado combatiendo y controlando incendios forestales que han afectado diversas zonas del país en los últimos días, por lo que es clave tu colaboración. Si estás ante presencia de humo o si ves a alguien intentando provocar un incendio, denuncia a los números de emergencia: 130 de Conaf, 132 de Bomberos, 133 de Carabineros o 134 PDI”, cierra el mensaje.

Durante el sábado hay al menos cuatro focos de incendios forestales activos que han afectado a distintos sectores en las regiones de la zona central como Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins y el Maule.

Desde la Corporación Nacional Forestal (Conaf) han advertido que las condiciones meteorológicas son especialmente adversas para los días que vienen y que pueden propiciar la propagación de incendios forestales en la zona centro del país.