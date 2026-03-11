SUSCRÍBETE
    Primera pauta de Kast en el Liceo Augusto D’Halmar de Ñuñoa se desarrolla entre vítores y manifestaciones aisladas

    Con más de una hora de retraso el Presidente llegó al recinto ñuñoíno para efectuar ahí su primera puesta en escena tras ser investido, una señal de las prioridades de su gestión.

    Carlos MontesPor 
    Carlos Montes
    Luis Quinteros/Aton Chile LUIS QUINTEROS/ATON CHILE

    A las 18:06 horas, 66 minutos después de lo programado, José Antonio Kast llegó al Liceo Augusto D’Halmar de Ñuñoa para su primera pauta oficial como Presidente de Chile. Tal fue el atraso que pasadas las 17:30 horas la dirección del establecimiento liberó a los alumnos que habían sido invitados a participar, reduciendo el número de estudiantes presentes para inaugurar simbólicamente el año escolar del recinto. A la espera del arribo del nuevo Mandatario, algunas alumnas tuvieron que subirse a la tarima a cantar para amenizar la espera.

    La actividad fue elegida con pinzas por el nuevo equipo de La Moneda, por todos los simbolismos que conlleva: el liceo es el único público que figura entre los 100 de mejor rendimiento en la última PAES y está ubicado, a su vez, en una comuna que ha pedido no traspasar todos sus establecimientos al SLEP, una idea que Kast ha dado señales de no descartar de plano. Al mismo tiempo, Ñuñoa actualmente es liderada por Sebastián Sichel, con quien el Mandatario tuvo un quiebre público tras las elecciones que terminaron con Boric en La Moneda. Los gestos estaban a la orden del día.

    “Ustedes son la esperanza de Chile, el futuro de Chile, de un Chile que ha tenido dificultades, que hemos vivido divisiones”, dijo el Mandatario, sumando que “aquí hay un ejemplo concreto de lo que tienen en su lema; trabajo, lealtad y felicidad”. Además, explicó que la primera pauta en el ámbito educativo por sobre otros fue una señal: “No es casualidad que hoy día estemos acá, porque podríamos haber estado en otros temas. Hoy día hubo un hecho grave en la mañana y se atentó contra la vida de un carabinero. Podríamos haber estado hablando sobre el tema de la seguridad, sobre salud, pero quisimos marcar el acento en ustedes, en la juventud, en el futuro, en la esperanza, en la calidad de la educación”.

    Asimismo, tuvo palabras para Sichel: “Gracias alcalde por creer la educación pública, porque muchos alcaldes, teniendo la posibilidad o teniendo el fantasma de que va a perder un establecimiento, diría ‘yo no voy a invertir, porque tengo otras necesidades´', pero usted se la jugó“.

    El aludido, por su parte, antes de arrancar la ceremonia dijo que era “una sorpresa que haya venido, creo que es un reconocimiento al esfuerzo de este colegio, pero también de todos los colegios de Ñuñoa, que son los mejores colegios públicos de Chile”.

    Es que además la actividad se desarrolló con no pocas autoridades: a la presencia de Kast se sumó la de su esposa, María Pía Adriasola, de las nuevas ministras María Paz Arzola (Educación), María Jesús Wulf (Desarrollo Social), Ximena Lincolao (Ciencias) y Natalia Duco (Deportes), y la del alcalde Sichel, entre otros.

    Y mientras al interior del recinto Kast fue recibido con aplausos, en las afueras se desarrollaron manifestaciones desde mucho antes tanto a favor como en contra de la actividad.

    “Veo banderas de las Juventudes Comunistas. Al final lo peor que puede pasar en una República, en un minuto democrático, es que gente inmadura transforma el minuto republicano en formas políticas. No conozco a nadie que proteste el día antes de que alguien gobierne o el día que empezó a gobernar por algo que no ha hecho, también tiene que ver con la excesiva politización, cómo han usado a los estudiantes como carne de cañón respecto a la educación, pero no les preocupa la educación”, señaló al respecto Sichel, quien luego en su discurso reiteró creer que “como municipalidad podemos administrar bien este colegio”.

    En tanto, la ministra Arzola dijo sobre la elección del liceo para esta pauta que “representa algo muy valioso para nuestro país: demuestra que la educación pública puede ser de excelencia”. Asimismo, anunció que durante la gestión quieren “avanzar en un cambio de trato hacia colegios y familias, queremos que el Estado sea un facilitador y deje de ser obstaculizador, que reconozca esfuerzo y mérito y genere espacios para proyectos que promuevan estos principios”.

    A las 19:12 la pauta terminó, con Kast partiendo raudo a la Plaza de la Constitución para el resto de sus actividades.

