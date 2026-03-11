SUSCRÍBETE
    Política

    Kast en su primera actividad como Presidente: “Podríamos estar en temas de seguridad, pero quisimos marcar acento en educación”

    Durante su alocución, Kast hizo una serie de agradecimientos, una de ellas dirigidas al alcalde de Ñuñoa, comuna en la que se encuentra el liceo donde realizó su primera pauta. "Usted se la jugó, invertir en un establecimiento que pudo haber sido traspasado al sistema SLEP me llena de orgullo", dijo.

    Helen Mora 
    Helen Mora
    Luis Quinteros/Aton Chile

    Pasadas las 18.00 horas, el Presidente José Antonio Kast llegó hasta el liceo Augusto D’Halmar en Ñuñoa para inaugurar el año escolar, y concretar así su primera actividad como Jefe de Estado.

    Su arribo -desde Valparaíso- fue esperado con expectación por adherentes, pero también por manifestantes a las afueras del liceo ñuñoíno.

    Ya en el centro educacional, acompañado por su esposa María Pía Adriasola y varias de sus ministras, Kast fue recibido por el alcalde Sebastián Sichel y algunos estudiantes, quienes de inmediato le entregaron un tour.

    Minutos después comenzó la ceremonia. Luego de los discursos de la ministra de la Educación, María Paz Arzola, y del jefe comunal, Kast subió al escenario para entregar su alocución.

    En la foto: ministra de Ciencias, Ximena Lincolao; ministra de Educación, María Paz Arzola; Presidente de la República, José Antonio Kast; primera dama, María Pía Adriasola; y el alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel.

    "Estuve aquí hace unos ocho, nueve años atrás, y debo decir que me sorprendieron quienes los antecedieron, y me sorprende mucho más aún lo que ustedes están haciendo. Ustedes son la esperanza de Chile, son el futuro de Chile, de un Chile que ha tenido dificultades, un Chile que hemos vivido divisiones“, comenzó señalando.

    “Quiero darle las gracias a los profesores, a los directores. En nombre de ustedes, a todos los profesores y directores de Chile, que se la juegan día a día por cada uno de sus alumnos”, continuó.

    Luego agregó: “No es casualidad que hoy día estemos acá, porque podríamos haber estado en otros temas. Hoy día hubo un hecho grave en la mañana y se atentó contra la vida de un carabinero. Podríamos haber estado hablando sobre el tema de la seguridad, sobre salud, pero quisimos marcar el acento en ustedes, en la juventud, en el futuro, en la esperanza, en la calidad de la educación”.

    El mensaje a Sichel y la mención al sistema SLEP

    Continuando con los agradecimientos, Kast mencionó a Sichel. “Gracias alcalde por creer la educación pública, porque muchos alcaldes, teniendo la posibilidad o teniendo el fantasma de que va a perder un establecimiento, diría ‘yo no voy a invertir, porque tengo otras necesidades´', pero usted se la jugó“.

    Invertir casi 600 millones de pesos en un establecimiento que podría ser traspasado al sistema SLEP, me llena de orgullo, porque usted está pensando en Chile, no solamente en los recursos del municipio”, resaltó.

    “Ese es un ejemplo que tenemos que seguir, que tenemos que proyectar. Para los alcaldes no es fácil administrar la educación y la salud. Se les carga mucho la mano, pero vale la pena”, cerró el Mandatario.

    Terminada la ceremonia, Kast se dirigirá al Palacio de La Moneda.

