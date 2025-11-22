Prisión preventiva para dos locatarios que provocaron fatal accidente de tránsito tras perseguir a asaltantes en su camioneta

Dos locatarios resultaron detenidos esta semana por Carabineros tras realizarse una investigación que determinó su culpabilidad en un fatal accidente de tránsito ocurrido el pasado 25 de septiembre de 2024 en San Ramón, en la zona sur de Santiago.

Según la investigación desarrollada por el OS-9 de Carabineros, el hecho se habría producido luego que las víctimas sustrajeran un foco de la tienda de los detenidos, dedicada a la venta de repuestos para vehículos. Lo anterior llevó a que los dos locatarios iniciaran una persecución de los asaltantes.

Alrededor de las 21.00 horas de ese 25 de septiembre, en la intersección de avenida El Observatorio con calle José Victorino Lastarria, el vehículo de los ahora detenidos habría impactado en la zona posterior de la camioneta de las víctimas.

Lo anterior hizo que el otro conductor perdiera el control del automóvil y finalmente se estrellara contra una muralla.

Como resultado del accidente fallecieron en el lugar dos de los ocupantes del vehículo. Una tercera persona fue trasladada de gravedad al Hospital Barros Luco. Según detalló Carabineros, permaneció más de un mes en coma y otros dos meses hospitalizada por las múltiples fracturas.

Por otro lado, la institución policial también detalló que las víctimas del siniestro vial registraban un amplio prontuario policial . Entre las tres tenían un total de 21 detenciones previas por delitos como robos, riñas y hurtos.

Así las cosas, la investigación por parte del OS-9 determinó la responsabilidad en los hechos de R.A.C.R., chileno de 33 años, quien registra antecedentes por lesiones graves y cuasidelito, y D.E.H.C., chilena de 33 años, sin antecedentes penales.

Ambos fueron detenidos durante esta semana y formalizados en el 11° Juzgado de Garantía de Santiago. El tribunal decretó en contra de ellos la medida cautelar de prisión preventiva y un plazo para la investigación de 80 días.