BLACK SALE $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Conductor ebrio fue detenido en San Miguel tras chocar y dejar en riesgo vital a motociclista

    El siniestro vial se habría producido durante la noche del viernes en la intersección de Gran Avenida con calle San Nicolás.

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos
    Foto: Referencial/Aton Chile JAVIER SALVO/ATON CHILE

    Un conductor de un vehículo menor resultó detenido la noche de este viernes tras participar en un accidente de tránsito en San Miguel, en la Región Metropolitana.

    Según los antecedentes preliminares, el hecho habría ocurrido aproximadamente a las 23:40 horas, en la intersección de Gran Avenida con San Nicolás.

    En aquel lugar, el vehículo habría chocado en contra de una conductora de una motocicleta. Desde Carabineros detallan que el automóvil transitaba en dirección al norte, mientras que la motocicleta lo hacía en dirección al oriente.

    “A raíz de lo anterior, resulta la conductora de la motocicleta con lesiones evidentes, siendo trasladada de forma inmediata al Hospital Barros Luco por personal SAMU, donde se mantiene con lesiones de carácter reservado en riesgo vital“, explicó la teniente Cecilia Bustos, oficial de ronda de la prefectura Santiago sur de Carabineros.

    El chofer del vehículo menor se encuentra actualmente detenido en la 12° Comisaría de Carabineros de San Miguel, ya que habría estado manejando bajo la influencia del alcohol, según logró registrar un examen respiratorio realizado por las policías.

    La investigación del siniestro vial quedó a cargo de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) de Carabineros.

    Lee también:

    Más sobre:AccidenteChoqueSan MiguelCarabinerosSIAT

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Policía Federal brasileña detiene en su domicilio al expresidente Jair Bolsonaro

    Las razones del exdirector de Sartor, Óscar Ebel, para colaborar en la investigación de la CMF

    Sergio Weinstein y su disputa contra Enel y el Fisco: “Me he sentido discriminado por ser un inversionista pequeño”

    Perú versus Chile: La amenaza agroexportadora es real

    La agenda legislativa económica que dejará pendiente el gobierno

    Este verano se espera una menor llegada de argentinos a las playas chilenas

    Lo más leído

    1.
    Corte Suprema emite sentencia de desafuero del senador electo Miguel Ángel Calisto

    Corte Suprema emite sentencia de desafuero del senador electo Miguel Ángel Calisto

    2.
    Cuatro gobernadores que llegan como refuerzo al comando de Jara son imputados en caso ProCultura

    Cuatro gobernadores que llegan como refuerzo al comando de Jara son imputados en caso ProCultura

    3.
    Sondeo Descifra: 75% sostiene que nada le hará cambiar su voto en segunda vuelta

    Sondeo Descifra: 75% sostiene que nada le hará cambiar su voto en segunda vuelta

    4.
    Excónsul de Chile en Sidney presenta denuncia por Ley Karin: acusa a superiores de malos tratos y acoso laboral

    Excónsul de Chile en Sidney presenta denuncia por Ley Karin: acusa a superiores de malos tratos y acoso laboral

    5.
    Maite Orsini y resultados del FA en el distrito 9 tras quedar fuera de la papeleta: “Permitió que la derecha avanzara”

    Maite Orsini y resultados del FA en el distrito 9 tras quedar fuera de la papeleta: “Permitió que la derecha avanzara”

    Portada del dia

    ⚡Black Sale: información real + ventajas exclusivas

    Digital + LT Beneficios$1.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    “Me engañaron”: por qué renunciaron tres jueces del Miss Universo 2025

    “Me engañaron”: por qué renunciaron tres jueces del Miss Universo 2025

    Hasta 38 °C en Santiago: anuncian posible ola de calor en al menos cinco regiones de Chile

    Hasta 38 °C en Santiago: anuncian posible ola de calor en al menos cinco regiones de Chile

    Esta es la razón por la que los pacientes con Alzheimer olvidan a sus familiares y amigos, según un estudio

    Esta es la razón por la que los pacientes con Alzheimer olvidan a sus familiares y amigos, según un estudio

    Qué come Marion Nestle, la reconocida nutricionista de 89 años que se mantiene activa

    Qué come Marion Nestle, la reconocida nutricionista de 89 años que se mantiene activa

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Barcelona vs. Athletic Club por LaLiga

    A qué hora y dónde ver a Barcelona vs. Athletic Club por LaLiga

    Temblor hoy, sábado 22 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, sábado 22 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. Nottingham Forest por TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. Nottingham Forest por TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Barcelona vs. Athletic Club por LaLiga
    Chile

    A qué hora y dónde ver a Barcelona vs. Athletic Club por LaLiga

    Conductor ebrio fue detenido en San Miguel tras chocar y dejar en riesgo vital a motociclista

    Temblor hoy, sábado 22 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Las razones del exdirector de Sartor, Óscar Ebel, para colaborar en la investigación de la CMF
    Negocios

    Las razones del exdirector de Sartor, Óscar Ebel, para colaborar en la investigación de la CMF

    Sergio Weinstein y su disputa contra Enel y el Fisco: “Me he sentido discriminado por ser un inversionista pequeño”

    Perú versus Chile: La amenaza agroexportadora es real

    “La zona central arderá”: revisa las regiones más afectadas por el calor extremo este fin de semana
    Tendencias

    “La zona central arderá”: revisa las regiones más afectadas por el calor extremo este fin de semana

    Quién era Spencer Lofranco, el actor que trabajó con John Travolta y falleció a sus 33 años

    Quién es Fátima Bosch, la mexicana que ganó Miss Universo 2025

    Sampaoli quiere otra Copa Sudamericana para enmendar su camino como DT
    El Deportivo

    Sampaoli quiere otra Copa Sudamericana para enmendar su camino como DT

    Agustín Pichot, a fondo: “Los Cóndores están en condiciones de ir por el batacazo en el Mundial”

    Entrevista con Javier Saviola: “Entre Bielsa y Pellegrini saldría el técnico perfecto”

    Mi panorama: Ver la realidad en Fidocs 2025
    Finde

    Mi panorama: Ver la realidad en Fidocs 2025

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 22 y 23 de noviembre

    Jason Mraz vuelve a Chile en su primera gira por Sudamérica en una década: esto debes saber

    Ed Sheeran suelto a una sola toma en Nueva York: “Lidiamos con la vida real y eso me encantó”
    Cultura y entretención

    Ed Sheeran suelto a una sola toma en Nueva York: “Lidiamos con la vida real y eso me encantó”

    Lina Meruane: “Con el genocidio en Gaza ha habido muchísimo silencio de escritores, artistas y periodistas de izquierda”

    Las claves de la película 31 Minutos: Calurosa Navidad o cuando Santa Claus se olvidó de Titirilquén

    Policía Federal brasileña detiene en su domicilio al expresidente Jair Bolsonaro
    Mundo

    Policía Federal brasileña detiene en su domicilio al expresidente Jair Bolsonaro

    Carolin Emcke: “El discurso del odio siempre enmascara su propia brutalidad”

    Michel Shifter: “No está claro cuál es la estrategia de Trump para Venezuela”

    Festival Nube: arte, juego y creatividad
    Paula

    Festival Nube: arte, juego y creatividad

    Françoise Vannier: “La geología es un terreno de hombres y trabajar en territorios masculinos nunca fue un obstáculo para mí”

    El alza silenciosa del VIH en mujeres: por qué Chile no logra frenar los contagios