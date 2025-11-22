Conductor ebrio fue detenido en San Miguel tras chocar y dejar en riesgo vital a motociclista

Un conductor de un vehículo menor resultó detenido la noche de este viernes tras participar en un accidente de tránsito en San Miguel, en la Región Metropolitana.

Según los antecedentes preliminares, el hecho habría ocurrido aproximadamente a las 23:40 horas, en la intersección de Gran Avenida con San Nicolás.

En aquel lugar, el vehículo habría chocado en contra de una conductora de una motocicleta . Desde Carabineros detallan que el automóvil transitaba en dirección al norte, mientras que la motocicleta lo hacía en dirección al oriente.

“A raíz de lo anterior, resulta la conductora de la motocicleta con lesiones evidentes, siendo trasladada de forma inmediata al Hospital Barros Luco por personal SAMU, donde se mantiene con lesiones de carácter reservado en riesgo vital“, explicó la teniente Cecilia Bustos, oficial de ronda de la prefectura Santiago sur de Carabineros.

El chofer del vehículo menor se encuentra actualmente detenido en la 12° Comisaría de Carabineros de San Miguel, ya que habría estado manejando bajo la influencia del alcohol, según logró registrar un examen respiratorio realizado por las policías.

La investigación del siniestro vial quedó a cargo de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) de Carabineros.