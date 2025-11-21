Detienen a venezolano vinculado a homicidio ocurrido la madrugada del jueves en Estación Central

Un sujeto fue detenido y enviado a prisión preventiva por su presunta participación en un homicidio ocurrido la madrugada del jueves y que afectó a un individuo de nacionalidad venezolana en la comuna de Estación Central, Región Metropolitana.

El hecho ocurrió alrededor de las 3.50 horas en las afueras de un supermercado en la Alameda con avenida Padre Alberto Hurtado. De acuerdo con la indagatoria, en el lugar compartía un grupo de ocho personas, entre ellas, la víctima identificada como A.A.H.S, de 29 años.

Al lugar llegaron luego otros dos hombres, con los que el fallecido habría tenido una discusión, y procedieron a disparar en su contra en al menos dos ocasiones. Uno de los impactos dio en su cabeza, lo que generó su muerte en el Hospital San Juan de Dios.

Ese mismo jueves las diligencias investigativas del OS-9 y Labocar de Carabineros determinaron que uno de los involucrados en el crimen ingresó a un cité cercano, el cual fue allanado por la policía tras una orden del 6° Juzgado de Garantía de Santiago. Esto, generó el traslado de cinco ciudadanos venezolanos al cuartel de la policía especializada, donde la revisión de celulares y toma de declaraciones fueron clave.

El teniente Felipe Cortés, del OS-9, señaló que “gracias a un trabajo especializado y en un breve lapso logró identificar y detener a uno de los sujetos implicados en un homicidio ocurrido en Estación Central”.

El oficial explicó que en la revisión a la morada del imputado se halló evidencia clave, como las vestimentas usadas por el sujeto al momento del ataque.

El detenido, identificado como P.R.V.M., de 24 años, venezolano, con situación migratoria irregular y que mantiene antecedentes policiales por porte de arma blanca, fue llevado hasta el Centro de Justicia para el respectivo control de detención, donde se decretó su prisión preventiva y un plazo de investigación de 90 días.