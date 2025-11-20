BLACK SALE $990
    Nacional

    Persona es baleada en la cabeza en plena vía pública en Estación Central

    La víctima habría sido atacada luego de que se produjera un altercado con quienes estaba compartiendo.

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla
    Foto: Jonnathan Oyarzún / Aton Chile. JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    Una persona fue baleada en horas de la madrugada en plena vía pública en Estación Central.

    Los hechos se registraron alrededor de las 3:50 horas, cuando personal de Carabineros recibió la información de que una persona se encontraba con una herida de bala en Av. Padre Alberto Hurtado con Alameda.

    Según detalló el capitán de Carabineros, Henry González, oficial de ronda Prefectura Santiago Central, “Al concurrir personal policial al lugar, este ya no se encontraba, y por información de testigos, informan que este fue trasladado por las mismas personas con las cuales se encontraba compartiendo en el lugar, hasta el Hospital San Juan de Dios”.

    “Dicha información fue corroborada por personal de Carabineros, encontrándose una persona adulta de sexo masculino, nacionalidad venezolana, el cual mantendría un impacto balístico en la cabeza, manteniéndose en riesgo vital", agregó.

    Los hechos se habrían provocado cuando cinco personas se encontraban compartiendo en el lugar, momento en que se habría producido un altercado, sacando uno de ellos un arma de fuego y disparándole a la víctima.

    “Lo que dice la pareja de la víctima y testigos del lugar, indican que este sería un sector de encuentro de personas que realizan delivery”, añadió.

    Más sobre:PolicialEstación CentralDisparosCarabineros

