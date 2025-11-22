Recuperan auto robado del SII en Ñuñoa: tres sujetos fueron detenidos por receptación de vehículo motorizado
De acuerdo a Carabineros, el auto robado será devuelto al Servicio de Impuestos Internos (SII) durante estos días.
Este viernes en la noche, Carabineros de la Sección de Investigación Policial (SIP) detuvo a tres sujetos por receptación de vehículo motorizado en Ñuñoa, Región Metropolitana.
De acuerdo a Carabineros, el auto pertenece al Servicio de Impuestos Internos (SII) y fue robado en noviembre de este año en Maipú.
Los individuos fueron sorprendidos descendiendo del vehículo en la esquina de Rodrigo de Araya con Pueblo Hundido.
Los sujetos fueron identificados como J.S.V. (17), J.A.A.A. (19) y J.J.F.S. (20), todos con antecedentes policiales y sin órdenes vigentes. Con ello, quedaron a disposición del Ministerio Público.
El capitán Nicolás Painepi, oficial de la Ronda Prefectura Santiago Oriente, explicó que “durante la tarde de este día viernes, personal de la sección policial de 18ª Comisaría de Ñuñoa, gracias a una llamada anónima recibida a esa sección, se logró la detención de tres sujetos, los cuales se movilizaban en un vehículo con encargo policial dentro de Ñuñoa“.
“Respecto al vehículo, este habría sido sustraído mediante intimidación en Maipú, el cual pertenece al Servicio de Impuestos Internos“, detalló.
Agregó que el imputado “mantiene un amplio prontuario policial, no mantiene ordenes vigentes, por lo cual al tomar conocimiento de la Fiscalía de esta detención, dispuso el control de detención de dos de ellos. Con respecto al vehículo, este va a ser devuelto a esta entidad pública".
