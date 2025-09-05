SUSCRÍBETE
Nacional

ProCultura: Corte de Antofagasta resolverá desafuero de Claudio Orrego el 6 de octubre

La audiencia se citó tras la solicitud presentada por el fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, quien pretende formalizar al otrora demócrata cristiano por delitos de fraude al Fisco y pedir medidas cautelares a su respecto.

María Catalina BatarcePor 
María Catalina Batarce
ProCultura: Corte de Antofagasta resolverá desafuero de Claudio Orrego el 6 de octubre. Edwin Navarro/Aton Chile EDWIN NAVARRO/ATON CHILE

La jornada de este viernes, la Corte de Apelaciones de Antofagasta fijó audiencia para revisar la solicitud de desafuero presentada por el fiscal regional Juan Castro Bekios en contra del gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, en el marco del caso ProCultura.

Así, por disposición del tribunal de alzada, el requerimiento se analizará durante la jornada del lunes 6 de octubre, a partir de las 9.00 horas.

En medio de dicha audiencia, el persecutor regional junto con el fiscal Eduardo Ríos, integrante del equipo investigador, buscará se revoque el fuero con el que cuenta el exmilitante demócrata cristiano, para así formalizarlo por delitos de fraude al Fisco y pedir medidas cautelares a su respecto.

El acuerdo del Pleno de la Corte de Antofagasta, como se lee en el documento firmado por el presidente Hernán Cárdenas, incluye solicitar a la Corte de Santiago que se notifique al gobernador.

“Teniendo presente que el gobernador regional Metropolitano don Claudio Benjamín Orrego Larraín, tiene domicilio laboral en la ciudad de Santiago, exhórtese a la Ilma. Corte de Apelaciones de Santiago, para notificarlo personalmente mediante receptor de turno”, se menciona en el escrito.

¿Por qué se investiga a Orrego?

Puntualmente, Orrego está bajo la lupa del Ministerio Público por las transferencias realizadas por la Gobernación Regional Metropolitana a la fundación comandada por el siquiatra Alberto Larraín, para la ejecución del programa de prevención del suicidio Quédate.

La entidad, previa autorización del Consejo Regional Metropolitano, transfirió en 2022 $1.683.788.000 a la fundación.

En medio de las diligencias, Orrego declaró en diciembre del año pasado en calidad de imputado, momento en que descartó cualquier irregularidad.

Esta es la primera arremetida concreta que hace el Ministerio Público en el caso ProCultura. Que el fiscal Castro Bekios haya tomado la decisión de desaforar a Orrego significa que el Ministerio Público ya está pensando en la formalización de cargos de esta causa. Esto, a pesar de que hace algunas semanas el persecutor aseguraba que aún no estaban todos los antecedentes.

Diligencias efectuadas las últimas jornadas habrían sido clave, al igual que informes allegados al expediente recientemente.

Más sobre:Claudio OrregoFiscalía de AntofagastaJuan Castro BekiosDesafuero OrregoCorte de Apelaciones de Antofagasta

