Programa Chile Cuida: más de 240 mil personas han accedido a credencial de cuidadores

La ministra de Desarrollo Social, Javiera Toro, en conjunto de subsecretaria de Servicios Sociales, Francisca Gallegos inauguraron el Segundo Encuentro Nacional de Chile Cuida durante la jornada de este jueves, con el fin de realizar un balance y presentar cifras del programa.

El encuentro, que se extenderá dos días, se enmarca en la reciente aprobación de la Ley de Cuidados en el Congreso que crea el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados.

Toro sostuvo que “lo que hoy día tenemos es una ley que establece el derecho al cuidado, que establece obligaciones para el Estado, que establece el principio de progresividad y no regresión. Esto significa que todos los avances que ha habido en cobertura y apoyos para las personas cuidadoras y las que requieren cuidados no pueden retroceder”, señaló.

En esta misma línea, Gallegos afirmó que más de 240 mil personas han recibido la credencial de persona cuidadora para acceder a los servicios que ofrece el programa.

Adicionalmente, anunció la creación del programa Kit Chile Te Cuida, que consiste en la entrega de un kit para el autocuidado, el acceso a un centro virtual de atención y acompañamiento, y atenciones psicológicas para las personas cuidadoras.

La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, asistió al encuentro y señaló que “hemos recogido esta semilla que plantó la expresidenta Michelle Bachelet hace 10 años con la Red Local de Apoyos y Cuidados, avanzando en este cuarto pilar de la protección social. Es una tarea de la sociedad en su conjunto y que tiene que ser abordada con decisión también desde el Estado”.

Camila Vallejo en Segundo Encuentro Nacional de Chile

Por su parte, la ministra Toro valoró nuevamente la creación de esta legislación. “Será sin duda tarea del próximo gobierno implementar esta ley. (...) Existen obligaciones legales y existen presupuestos comprometidos que van a permitir que el próximo gobierno durante este año pueda llegar con el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados a todas las comunas del país como lo mandata la ley”, señaló.

A la instancia asistieron municipios, autoridades y representantes de organizaciones de personas cuidadoras.

Qué dice la Ley de Cuidados

El proyecto de ley que reconoce el derecho al cuidado y crea el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados fue aprobado de forma unánime en la comisión mixta del Senado el pasado 14 de enero y está pronta a convertirse en ley.

La iniciativa establece una nueva estructura estatal basada en el reconocimiento del derecho a cuidar, ser cuidado y al autocuidado.

Este nuevo sistema contará con tres niveles. Por un lado, la coordinación política a cargo de un comité interministerial, luego la ejecución que dependerá del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, y la participación a cargo del Consejo de la Sociedad Civil.

Los beneficiarios directos serán personas en situación de discapacidad, adultos mayores con dependencia, niños, niñas y adolescentes, además de quienes ejercen labores de cuidado, bajo principios de corresponsabilidad social y de género.