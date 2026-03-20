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    Puerto Varas y Purranque decretan duelo de tres días por muerte de sargento segundo Javier Figueroa

    En el caso de Purranque, la medida fue adoptada debido a que el fallecido policía era oriundo de esa comuna de la provincia de Osorno. Ambas alcaldías destacaron la labor del funcionario policial.

    Rodrigo Gómez S.Por 
    Rodrigo Gómez S.

    Los municipios de Puerto Varas y Purranque decretaron duelo comunal de tres días por la muerte del sargento segundo Javier Figueroa, quien perdió la vida luego de recibir un disparo en la cabeza en un procedimiento policial en la Región de Los Lagos.

    El hecho ocurrió el pasado 11 de marzo, alrededor de las 6 de la mañana, en la comuna de Puerto Varas, donde el oficial se desempeñaba. Ese día concurrió a un procedimiento de fiscalización por el consumo de alcohol en la vía pública, en las vías férreas cercanas al Estadio Ewaldo Klein, donde fue agredido con las señaladas consecuencias.

    Una vez que se confirmó el fallecimiento de Figueroa, los municipios informaron que, como muestra de solidaridad con el funcionario y su familia, decretaron duelos comunales.

    El municipio encabezado por Tomás Gárate, donde ocurrió el crimen del policía, aseguró que “como señal de respeto y acompañamiento a su familia y la institución de Carabineros de Chile, hemos decretado duelo comunal de tres días, hasta el domingo 22 de marzo, en memoria del sargento segundo Javier Figueroa”.

    Asimismo, se sumaron a la entrega de condolencias a la familia del carabinero y a la institución policial.

    En Purranque, comuna de la provincia de Osorno desde donde era oriundo Figueroa, también se adoptó una medida similar “como señal de respeto, reconocimiento y acompañamiento a su familia y a la institución de Carabineros de Chile”.

    Esto, tras calificar al sargento segundo como un “hijo de nuestra comuna, quien entregó su vida por la Patria en el cumplimiento del deber”.

    La casa edilicia, encabezada por Alicia Villar, agregó que “como purranquinos sentimos profundamente su partida, pero también honramos con orgullo su vocación de servicio, su valentía y su compromiso con la seguridad de todos los chilenos”.

    Más sobre:Javier FigueroaPurranquePuerto VarasDuelo comunal

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