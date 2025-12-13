¿Qué piensan los venezolanos en Chile sobre la escalada militar con EE.UU?

Jhain Key (37), publicista: “No se trata de glorificar una guerra”

“Durante los últimos años se han hecho varias elecciones, hemos asistido masivamente y siempre fraudulentamente, entre comillas, hemos perdido y ellos han ganado misteriosamente con unos números que no calzan y no condicen la realidad del venezolano. Y cuando las personas salen a protestar, basado en este descontento de unas elecciones fraudulentas, siempre hay represiones y asesinatos. Entonces entendemos que acá no es que estamos luchando contra un gobierno ni democrático ni pacífico, sino con una narcodictadura que efectivamente tiene como carta principal lo que es el sometimiento de la población ante ellos, ante lo que ellos quieren.

¿Cómo veo yo lo que está haciendo Donald Trump actualmente? Creo que situaciones extremas requieren medidas extremas. Y creo que lo que está haciendo es erradicar, porque estamos claros de que esta narcodictadura le ha hecho un daño a la nación enviando muchísimas partes de su brazo armado, que es el Tren de Aragua, a muchos países para desestabilizar la región. Eso es algo que prácticamente está en su manual. Entonces, lo que está haciendo es, efectivamente, luchar para que esta situación sea controlada.

Estoy totalmente de acuerdo con lo que está sucediendo, con lo que está promoviendo Trump para liberar Venezuela y, obviamente, la región de esta narcodictadura y de su brazo armado, que es el Tren de Aragua.

Y siento que no se trata de glorificar una guerra, sino de preguntarse qué herramientas le quedan a uno como venezolano cuando un régimen narcocriminal secuestra al Estado, mata a quienes protestan y cierra todas las salidas democráticas”.

Yehisis Prado (48), asistente de cocina: “La mayoría de los venezolanos quiere una invasión”

“Si soy sincera, he llorado mucho viendo las noticias y escuchando a quienes hablan de la libertad de Venezuela. Me da nostalgia, porque pienso en mi gente, en mi madre, mis hermanos y mis amistades que siguen allá, y eso duele. Salir del país y llegar a otro para buscar un futuro mejor para nosotros es difícil.

También es difícil explicarse cómo Venezuela llegó a tener este gobierno, que es de lo peor que dice el pueblo aquí, el pueblo allá, pero en verdad no piensa en nadie y cada día y quienes están allá pasan hambre.

Me encantaría que tiraran ese gobierno al suelo, pero es complicado, porque estamos hablando de que Trump tiene el poder y él es un tipo que hace lo que dice. Y pensar que un familiar mío que está allá muera porque hagan una invasión no estaría muy de acuerdo tampoco con eso.

Creo que la mayoría de los venezolanos quiere una invasión, pero a la vez no. El venezolano lo que desea es que tiren el gobierno al suelo, que saquen a las autoridades o encarcelen a Maduro, pero moriría mucha gente si llegase a una guerra o una invasión. Trump tiene muchas armas y Venezuela no está preparado para eso. Creo que ningún país latinoamericano lo está”.

Alejandro Cuello (34), bicimensajero: “La invasión puede ser mala”

“Es una situación muy complicada. Por una parte, la forma en la que el régimen pueda salir ya no es una forma democrática, pero la invasión puede ser mala, no solo para Venezuela, sino que para Latinoamérica entera. No estoy en la posición de querer que invadan. ¿Qué ocurriría después de eso? La historia ha demostrado que donde Estados Unidos interviene, los países suelen quedar perjudicados. Soy una persona consciente y no estoy ni de parte de la derecha ni de la izquierda, porque los políticos no hacen su trabajo como es. Solo quieren poder y corrupción, y eso no me representa, a mí no me representa”.

Yhorman Urbina (35), analista de riesgo: “En el largo plazo podría generar mejoras económicas”

“Lo que está ocurriendo es una tensión que afecta a todos los venezolanos, independientemente de si están dentro o fuera del país, porque mucha población venezolana ha salido y, de una u otra forma, igual quiere volver. Yo aún tengo familia allá: están mi mamá, mi papá y algunos de mis hermanos.

Creo que algunas de las medidas que ha tomado Trump pueden generar una especie de alivio, incluso algún cambio económico. Con lo que ha estado pasando, hay una esperanza de que todo se regularice y sea un poco más llevadero.

Mi familia está en las afueras; quizás, si llega a haber algún ataque o algún tipo de invasión, sea en la capital. Con todo, igual está el miedo de que ellos paguen el precio de esto o que incluso mueran personas en medio de este conflicto, y eso sería totalmente injusto.

Creo que, en el corto plazo, la situación puede empeorar, porque no sabemos qué consecuencias humanitarias pueda traer, pero a futuro, a largo plazo, podría generar mejoras económicas, porque podría haber mayor inversión dentro del país”.

Daniela Rodríguez (28), emprendedora: “Lo que está ocurriendo es la mejor opción que tenemos”

“Lo principal que siento y pienso es que esto es un alivio, porque percibo que finalmente está ocurriendo algo que podría llevar a que Nicolás Maduro deje definitivamente el poder. Mucha gente piensa que no es el mejor camino y que podría haber violencia; puede ser que sí, como puede ser que no. Pero la verdad es que han pasado tantos años y ha sido una historia tan larga, que siento que lo que está ocurriendo es el mejor escenario, o la mejor opción que tenemos en este momento.

A estas alturas, donde ya se ha ido a elecciones muchísimas veces, donde sabemos que las últimas las robaron sin ningún tipo de vergüenza, creo que es una de las últimas esperanzas que tenemos como venezolanos de recuperar la soberanía del país.

Aún tengo familia allá y he hablado con ellos, sobre todo con mi tía, y para ellos está todo absolutamente normal. Allá no está pasando nada. Creo que, como todos los canales informativos están bloqueados, hay muchísima gente que no está ni siquiera al tanto de lo que está pasando. Es más lo que sabemos nosotros que estamos afuera que lo que saben ellos”.

Ricardo González (36), enfermero: “Obama y Biden fueron complacientes”

“Estoy totalmente de acuerdo con todo lo que ha estado haciendo Trump. De hecho, creo que son medidas que se debieron haber tomado ya hace mucho tiempo. Estados Unidos fue, a través del mandato de Trump ahora, el primero en dar el paso, porque anteriormente Biden y Obama fueron bastante complacientes con las políticas de opresión y narcoterrorismo que estuvieron implantadas en Venezuela desde Chávez.

Estas medidas de ataque o, de cierta forma, de encerrona a que el narcoestado venezolano pueda sacar cualquier tipo de comercio, bien sea de drogas o hidrocarburos o minerales le está quitando el financiamiento del cual estos militares y gobernantes venezolanos usan para sustentar su política de terrorismo de Estado, de opresión.

En verdad estoy a favor de lo que está pasando, incluso estoy en espera de que esto escale al punto de culminar finalmente con la remoción y el encarcelamiento de todos estos delincuentes que se tomaron el país. No creo que exista la posibilidad de que quienes están allá puedan salir heridos. De haber sido así, ya hubiese ocurrido hace tiempo, porque las justificaciones en materia de política internacional estaban dadas para que el conflicto escalara a un nivel bélico mayor.

Creo que todo está siendo planificado de manera muy prudente para que los objetivos sean neutralizados sin que haya víctimas en la población general”.