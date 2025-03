Qué se sabe del choque que protagonizó la diputada Consuelo Veloso al conducir en estado de ebriedad en Viña del Mar

La diputada Consuelo Veloso (IND de la bancada del Frente Amplio) fue detenida la madrugada de este martes tras chocar mientras conducía en estado de ebriedad en la ciudad de Viña del Mar. Según los antecedentes entregados por la Fiscalía Regional de Valparaíso, la parlamentaria fue víctima de un robo, y al momento de salir tras los delincuentes, chocó contra la berma.

“La víctima al acercarse a su vehículo advierte que dos personas están sustrayendo especies desde el interior, a quienes intenta detener, sin éxito, huyendo ambos del lugar, después de botarla al suelo”, detallan en la declaración pública.

Tras esto, decide perseguir a los individuos en su automóvil, sin embargo, señalan, “colisiona con la berma, resultando con lesiones”.

Al llegar Carabineros al lugar se le realiza la prueba respiratoria intoxilyzer y se determina que conducía en estado de ebriedad, “por lo que igualmente se instruyó la toma de alcoholemia”.

Debido a esto y por orden de la fiscalía, Veloso fue apercibida y posteriormente puesta en libertad, atendiendo que no se registraron terceros lesionados ni daños de consideración. Tras esto, acudió al Hospital Gustavo Fricke a constatar lesiones.

Tanto la investigación por el robo como la conducción en estado de ebriedad, donde tiene calidad de imputada, serán investigadas por la Fiscalía Local de Viña del Mar.

“No corresponde una sanción disciplinaria del partido”

Sobre los hechos, Jaime Sáez, jefe de bancada del Frente Amplio, señaló esta mañana que se había comunicado con ella y que la intención de la parlamentaria no era conducir, ya que se quedaría en el domicilio de una parlamentaria.

“Ella sufrió una fractura nasal, constató lesiones y ha sido imputada por parte de la fiscalía durante esta mañana por conducción en estado de ebriedad”, detalló.

Debido a las lesiones, añadió, hoy no asistirá al Congreso.

“La Fiscalía le ha imputado el delito de conducción en estado de ebriedad. Esa es una situación que tiene que determinar la investigación. Ella señala que sufrió un asalto y que, en virtud de aquello, salió en persecución, junto con el diputado Luis Malla (PL), de quienes le habrían estado robando”, explicó Sáez.

Junto con esto, añadió que en este caso “no corresponde una sanción disciplinaria del partido porque ella no tiene una afiliación con el mismo. No es parte de la bancada, es parte del comité”.

Asimismo, fue crítico de la situación, señalando que “es imprudente” tomar una decisión de esa naturaleza y que personas civiles repelan un asalto, y que a la vez “no corresponde” habiendo consumido alcohol, conducir un automóvil.

“Es una conducta que pone en riesgo su propia integridad física. Hacemos un llamado a la población a que no haga, no incurra en ese tipo de situaciones, porque, en definitiva, lo que corresponde y lo que procede es llamar a la policía, a Carabineros, a Seguridad Ciudadana”, indicó.

“Tampoco corresponde, habiendo consumido alcohol, subirse a un auto bajo ninguna circunstancia, ni para conducir a una corta distancia, ni a una media distancia, ni a una larga distancia. No corresponde. Es una conducta temeraria”, sostuvo. “Esperamos que su salud se recupere a la brevedad posible, y todo lo demás, es la investigación que tiene que llevar adelante el Ministerio Público según las diligencias que ellos determinen”.