Realizaban “mexicanas” de casas: cae banda narco que tomaba inmuebles de otros traficantes para ejercer control en La Pintana

Tras una investigación conjunta con la Fiscalía de San Miguel, personal del OS-7 de Carabineros logró desarticular una organización criminal dedicada al tráfico de drogas en el sector El Castillo, en la comuna de La Pintana, y cuyos integrantes se apropiaban a la fuerza de casas donde otros microtraficantes comerciaban sustancias ilícitas.

Las diligencias investigativas permitieron establecer que al menos siete domicilios eran utilizados por la organización para la venta y acopio de estupefacientes en esta comuna del sur de la capital.

En este marco, se logró la detención de 10 sujetos -dos de ellos con órdenes vigentes-, quienes operaban bajo una variante de la modalidad conocida como “mexicana”, pero en vez de solo quitar la droga, desalojaban a otras organizaciones para apoderarse también de sus inmuebles y destinarlos posteriormente la venta de estupefacientes.

Al respecto, la capitán María Belén Galaz del OS-7, sostuvo que tras detectar estos siete inmuebles desde donde se realizaba el comercio ilícito, se conoció que sus ocupantes “se estaban dedicando a las ‘mexicanas’ de casas. Es decir, se estaban tomando ciertas casas y estaban sacando a otras organizaciones para apoderarse de todo este sector (...) en El Castillo, para adueñarse y dedicarse a la venta libremente”.

En la ocasión, además, se logró la incautación de dos pistolas, munición y diversas drogas dosificadas listas para su comercialización, incluyendo pasta base de cocaína, clorhidrato de cocaína, marihuana, ketamina y cafeína.

Desde Carabineros, relevaron que uno de los inmuebles intervenidos era utilizado como centro de acopio, donde se hallaron tres cajas fuertes que contenían droga junto con dinero en efectivo, presumiblemente producto de las ventas ilícitas.

Desde el Ministerio Público se instruyó que todos los detenidos pasen a control de detención este viernes.