Recluso apuñala a gendarme con un arma punzante en cárcel de La Serena

La tarde de este miércoles un gendarme del módulo de máxima seguridad del Complejo Penitenciario La Serena fue agredido por un recluso.

El funcionario es un cabo primero que se desempeña al interior de las unidades y tiene contacto directo con la población penal. Precisamente en ese espacio recibió dos puñaladas en su cuello, las que fueron propiciadas por el reo con un objeto punzante artesanal.

Desde Gendarmería señalaron que el gendarme recibió las primeras atenciones médicas en el establecimiento, y luego fue derivado a un servicio de salud exterior, donde permanece fuera de riesgo vital.

Asimismo, aseguraron que informaron de lo sucedido al Ministerio Público para la correspondiente investigación penal.

Junto con ello, anunciaron que interpondrán una querella en contra del responsable de la agresión, quien se encuentra identificado.

También confirmaron que adoptarán “las medidas de seguridad correspondientes ante la gravedad de la falta al régimen interno”.

“Gendarmería de Chile rechaza y condena toda acción que trasgreda la seguridad e integridad de nuestro personal en ejercicio de sus funciones”, señalaron.