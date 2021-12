Recolectores de basura de Santiago realizan “paro de advertencia” por estado de camiones y no prestarán servicio este miércoles

Recolectores de basura que operan en la comuna de Santiago decidieron realizar “un paro de advertencia” este miércoles, hasta las 18.00 horas, solicitando mejoras para el desarrollo de su labor y cuestionando el estado de los camiones que utilizan.

Héctor Castro, vocero de los trabajadores dijo que “este problema no es de ahora, esto viene de hace un par de años”.

“Nosotros le habíamos a dicho a las jefaturas que esto iba a reventar. Los camiones ya no dan para más”, afirmó.

Castro acusó que la empresa contratista que debe realizar las mantenciones de los vehículos no ha recibido los pagos correspondientes desde el municipio.

“No hay ninguna empresa que no pueda resistir el no pago durante un año. Con qué materiales van a reparar los camiones si hace un año que no les pagan”, señaló.

El vocero de los trabajadores sostuvo que “cada día con menos recursos, como son los camiones, se está haciendo la recolección de toda la comuna. Si antes teníamos 40 camiones, hoy día con 20 se está haciendo la recolección”.

Por otro lado, el municipio emitió un comunicado en el que exponen que “la comuna se encuentra en una situación compleja en materia de retiro de residuos domiciliarios, debido a problemas en los servicios de mantenimiento de nuestros camiones recolectores”. El municipio que encabeza Irací Hassler informó que el último camión para el retiro de residuos que se adquirió fue hace siete años y que en anteriores administraciones no existió una mejora sustancial en la flota de los vehículos que operan actualmente en tres turnos diarios.

“Estas dificultades hacen que la tasa de resolución de pannes de los vehículos sea más lenta y, por lo tanto, se retrase el servicio a nuestra comunidad”, acotaron, recordando que “la comuna de Santiago es la única que realiza retiro diario de residuos y que los camiones actuales registran ocho años de uso”.

La Municipalidad de Santiago adelantó que están tomando medidas para enfrentar esta situación que incluyen, entre otras, el aceleramiento de la incorporación de una nueva flota adjudicada por la actual administración que considera cinco camiones nuevos y cinco nuevas cajas compactadoras para los cinco camiones en mejor estado.

“Adicionalmente, está en proceso de preparación de licitación la compra de 10 nuevos camiones recolectores”, indicaron y se trabaja para concretar el arriendo de ocho camiones para el servicio de retiro de residuos y de esta forma subsanar la situación actual.