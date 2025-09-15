SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Nacional

Refuerzo de fiscalizaciones en Fiestas Patrias: Senda contempla 77 operativos con cerca de 8 mil alcotest y narcotest

Las autoridades explicaron que habrá un refuerzo policial tanto en carreteras como en las fondas.

Paula ParejaPor 
Paula Pareja
Alcotest

Desde la comuna de Ñuñoa, donde se hace una de las fondas más grandes de Santiago, autoridades de gobierno y Carabineros hicieron un llamado a la responsabilidad de cara a las Fiestas Patrias. En el espacio, también informaron sobre las fiscalizaciones que se llevarán a cabo.

El subsecretario del Interior, Víctor Ramos, aseguró que en materia de despliegue policial “hay un reforzamiento que es mayor al año anterior”.

“También tenemos estos dispositivos de retenes móviles que estarán acompañando distintos tipos de fondas o lugares más históricos y clásicos de celebración de nuestro país. Al mismo tiempo tendremos mayores puntos de fiscalización junto a Carabineros, Senda y al Ministerio de Transportes”, sostuvo.

La prefecto de Tránsito y Carreteras de Carabineros, coronel Estrella Sotelo, indicó que se reforzará la presencia policial “especialmente en lo que son las inmediaciones de las fondas, para poder prevenir el consumo de alcohol y la conducción”.

“Vale recordar que llevamos 1.062 personas fallecidas, lamentablemente 64 más que en el año 2024, lo que equivale a un 6,4% más. Es una cifra lamentable”, indicó.

En ese sentido, la directora de Senda, Natalia Riffo, explicó que a lo largo del país se realizarán 77 operativos, donde se efectuarán “aproximadamente 8.000 controles alcotest y narcotest”.

“Es un refuerzo importante en relación a un fin de semana normal. Estamos reforzando en un 200%, y en un 10% en relación a las Fiestas Patrias del 2023 que es con la fecha que comparamos porque fueron cuatro días festivos”, sostuvo la autoridad.

Más sobre:SendaFiestas PatriasOperativosNarcotestAlcotest

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Gobierno de Starmer critica la “peligrosa” retórica de Elon Musk en apoyo a la ultraderecha británica

Barrera (PC) y Giordano (FA), los oficialistas que quedan en la cuerda floja en una papeleta sin Jadue

Multa y voto extranjero: riesgo de ausencias dieciocheras en la Cámara obligan a aplazar votación de reformas electorales

Cinco claves que convierten al MTV Unplugged de Los Tres en un hito para la música chilena

El despliegue del Mineduc para revertir el inesperado rechazo en Comisión al proyecto que regula exigencias para pedagogías

Hubo dos llamados para licitar, pero ninguno resultó: el frustrado piloto de Orrego para usar pistolas taser en Gendarmería

Lo más leído

1.
Por atentado contra la autoridad: Detienen a “pastor” Javier Soto tras Te Deum Evangélico

Por atentado contra la autoridad: Detienen a “pastor” Javier Soto tras Te Deum Evangélico

2.
Reaparición de Monsalve revela contradicciones tras su salida del gobierno e incomoda a La Moneda

Reaparición de Monsalve revela contradicciones tras su salida del gobierno e incomoda a La Moneda

3.
Cadem: Kast y Jara anotan leve caída y empatan en el liderato, Matthei al alza tras debate presidencial

Cadem: Kast y Jara anotan leve caída y empatan en el liderato, Matthei al alza tras debate presidencial

4.
Algunas personas están recibiendo microdosis de Ozempic: ¿sirve para bajar de peso?

Algunas personas están recibiendo microdosis de Ozempic: ¿sirve para bajar de peso?

5.
Quiénes son y qué hacen los tres hijos de Jorge Gálmez, protagonistas de la venta de Mall Sport

Quiénes son y qué hacen los tres hijos de Jorge Gálmez, protagonistas de la venta de Mall Sport

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Qué es y qué hace Oracle, la empresa cuyas acciones se dispararon en más del 40%

Qué es y qué hace Oracle, la empresa cuyas acciones se dispararon en más del 40%

Algunas personas están recibiendo microdosis de Ozempic: ¿sirve para bajar de peso?

Algunas personas están recibiendo microdosis de Ozempic: ¿sirve para bajar de peso?

Qué se sabe del dron de Rusia que violó el espacio aéreo de Rumania (y cómo relaciona con la denuncia previa de Polonia)

Qué se sabe del dron de Rusia que violó el espacio aéreo de Rumania (y cómo relaciona con la denuncia previa de Polonia)

Este televisor incluye funciones nunca antes vistas y está hecho para gamers

Este televisor incluye funciones nunca antes vistas y está hecho para gamers

Servicios

Confirman fechas de la próxima postulación al Subsidio de arriendo: estos son los requisitos

Confirman fechas de la próxima postulación al Subsidio de arriendo: estos son los requisitos

Rating del domingo 14 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del domingo 14 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Esta semana se paga el aguinaldo de Fiestas Patrias para el sector público: revisa el monto correspondiente

Esta semana se paga el aguinaldo de Fiestas Patrias para el sector público: revisa el monto correspondiente

Barrera (PC) y Giordano (FA), los oficialistas que quedan en la cuerda floja en una papeleta sin Jadue
Chile

Barrera (PC) y Giordano (FA), los oficialistas que quedan en la cuerda floja en una papeleta sin Jadue

Multa y voto extranjero: riesgo de ausencias dieciocheras en la Cámara obligan a aplazar votación de reformas electorales

El despliegue del Mineduc para revertir el inesperado rechazo en Comisión al proyecto que regula exigencias para pedagogías

Ganancias y aporte al fisco de Escondida suben cerca de 60% el primer semestre
Negocios

Ganancias y aporte al fisco de Escondida suben cerca de 60% el primer semestre

Boccardo afirma que técnicos del gobierno se han contactado con el Banco Central por estudio sobre empleo

Equipos de Jara y Kast fijan posturas por salario mínimo tras polémico informe del Banco Central

“Era un niño bastante tranquilo”: los relatos de los vecinos de Tyler Robinson, el presunto asesino de Charlie Kirk
Tendencias

“Era un niño bastante tranquilo”: los relatos de los vecinos de Tyler Robinson, el presunto asesino de Charlie Kirk

Quién es Owen Cooper, el actor de Adolescencia y el más joven en ganar un premio Emmy

¿Lluvia en Fiestas Patrias? Cómo estará el tiempo en Santiago durante los festivos

Con la mente en Alianza Lima del Pipo Gorosito: las apuestas de Gustavo Álvarez en la U que sobresalieron ante Colo Colo
El Deportivo

Con la mente en Alianza Lima del Pipo Gorosito: las apuestas de Gustavo Álvarez en la U que sobresalieron ante Colo Colo

Dónde y a qué hora ver a Real Madrid vs. Marsella por la Champions League

Más de 300 deportistas disputan el vibrante Avalanche Day en El Colorado

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de septiembre
Finde

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de septiembre

Guía de fondas veganas para las Fiestas Patrias 2025

Homenaje a Lucho Gatica: cuándo es el 2° Festival Internacional del Bolero

Cinco claves que convierten al MTV Unplugged de Los Tres en un hito para la música chilena
Cultura y entretención

Cinco claves que convierten al MTV Unplugged de Los Tres en un hito para la música chilena

La mágica historia de Noah Wyle: de eterno nominado a gran ganador de los Emmy 2025

Mon Laferte se suma al festival Ruidosa Chile 2025

Gobierno de Starmer critica la “peligrosa” retórica de Elon Musk en apoyo a la ultraderecha británica
Mundo

Gobierno de Starmer critica la “peligrosa” retórica de Elon Musk en apoyo a la ultraderecha británica

Pedro Sánchez pide expulsar a Israel de toda competición deportiva y canciller Saar lo acusa de “antisemita” y “mentiroso”

ONU denuncia que Corea del Norte está ejecutando a personas por compartir películas y programas de televisión extranjeros

El miedo a engordar enferma más que una empanada
Paula

El miedo a engordar enferma más que una empanada

Datos Paula: plantas para aprender, inspirarse y cuidarse

Hablemos de amor: Él se atrevió pero yo me asusté