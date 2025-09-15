Refuerzo de fiscalizaciones en Fiestas Patrias: Senda contempla 77 operativos con cerca de 8 mil alcotest y narcotest

Desde la comuna de Ñuñoa, donde se hace una de las fondas más grandes de Santiago, autoridades de gobierno y Carabineros hicieron un llamado a la responsabilidad de cara a las Fiestas Patrias. En el espacio, también informaron sobre las fiscalizaciones que se llevarán a cabo.

El subsecretario del Interior, Víctor Ramos, aseguró que en materia de despliegue policial “hay un reforzamiento que es mayor al año anterior”.

“También tenemos estos dispositivos de retenes móviles que estarán acompañando distintos tipos de fondas o lugares más históricos y clásicos de celebración de nuestro país. Al mismo tiempo tendremos mayores puntos de fiscalización junto a Carabineros, Senda y al Ministerio de Transportes”, sostuvo.

La prefecto de Tránsito y Carreteras de Carabineros, coronel Estrella Sotelo, indicó que se reforzará la presencia policial “especialmente en lo que son las inmediaciones de las fondas, para poder prevenir el consumo de alcohol y la conducción”.

“Vale recordar que llevamos 1.062 personas fallecidas, lamentablemente 64 más que en el año 2024 , lo que equivale a un 6,4% más. Es una cifra lamentable”, indicó.

En ese sentido, la directora de Senda, Natalia Riffo, explicó que a lo largo del país se realizarán 77 operativos, donde se efectuarán “aproximadamente 8.000 controles alcotest y narcotest”.

“Es un refuerzo importante en relación a un fin de semana normal. Estamos reforzando en un 200%, y en un 10% en relación a las Fiestas Patrias del 2023 que es con la fecha que comparamos porque fueron cuatro días festivos”, sostuvo la autoridad.