Región de Los Lagos: rescatan cuerpo de una de las seis personas desaparecidas tras hundimiento de nave en Estuario de Reloncaví

La Gobernación Marítima de Puerto Montt informó sobre el rescate del cuerpo sin vida de una de las seis personas desaparecidas luego del hundimiento de una embarcación salmonera en el Estuario de Reloncaví en Cochamó, región de Los Lagos.

Durante las labores de búsqueda submarina, iniciadas a las 9:00 horas, ubicaron el cuerpo de uno de los tripulantes de la embarcación “Koñimo I” al interior de la nave.

En conversación con Radio Bío Bío, el gobernador marítimo de Puerto Montt, Mario Besoain, confirmó que se está efectuando “el rescate de una de las personas (…) Y está siendo recuperada desde el interior de la nave”.

“Las causas van a ser determinadas a través de este trabajo investigativo (…) Todos los trabajadores que estaban a bordo están identificados”, agregó.

Al lugar se trasladó personal del Servicio Médico Legal (SML) y Policía de Investigaciones (PDI).

La emergencia, ocurrida pasadas las 4:00 horas, activó el procedimiento de búsqueda y salvamento marítimo (SAR) para la nave del puerto de Coronel, que prestaba apoyo a centros de cultivo.

Según informó la autoridad marítima, la búsqueda continúa y se encuentra a cargo de personal de la Armada, la Gobernación Marítima de Puerto Montt, las capitanías de Puerto de Puerto Montt y Cochamó, además de botes salvavidas.