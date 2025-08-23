SUSCRÍBETE
Nacional

Reportan avalancha en centro de esquí La Parva, Lo Barnechea

De acuerdo al alcalde de Lo Barnechea, Felipe Alessandri, hasta ahora no se registran desaparecidos en la zona.

María José HalabiPor 
María José Halabi

Este sábado se registró una avalancha en el centro de esquí La Parva de Lo Barnechea.

De acuerdo a la Municipalidad de la comuna, este descenso de nieve fue provocado de forma accidental por tres sujetos que estaban esquiando.

Esto ocurrió específicamente en el sector Barros Negros de la región Metropolitana.

El alcalde de Lo Barnechea, Felipe Alessandri, informó en MegaNoticias que “contamos con el apoyo del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) de Carabineros. Hasta ahora, sabemos que no hay desaparecidos".

“Fue una suerte enorme porque los centros de esquí están llenos y por la irrespondabilidad de algunos se pudo haber generado una tragedia", explicó.

Agregó que “esto se generó por la irresponsabilidad de dos o tres esquiadores que se salieron de las pistas y ahí generaron la avalancha hacia abajo que, hasta ahora, no alcanzó a nadie”.

“Hago un llamado a la responsabilidad. Lo mismo en el camino, hemos estado fiscalizando (...). Los caminos precordillenaros son sumamente complejos, especialmente cuando hay hielo en el camino y poca experiencia”, determinó.

Respecto al estado de los esquiadores, el alcalde explicó que “ellos están bien. Y están viendo las sanciones que se le pueden dar por haberse salido de las pistas. Por lo pronto, se les quitará el ticket para que no puedan volver a subir”.

Sobre el acceso al centro de esquí, Alessandri declaró que “está abierto el sector de La Parva, Farellones y El Colorado. En Valle Nevado estamos ya con los últimos despejes del camino. Está todo funcionando”.

En la misma línea, el centro de esquí de Valle Nevado publicó en redes que finalizaron “el control preventivo de avalanchas en la zona de Santa Teresa”.

“Actualmente, estamos trabajando en el despeje de nieve posterior al control y a la espera de que la autoridad confirme la apertura de la Ruta G-251″, explicaron en Instagram.

Más sobre:La ParvaAvalanchaLo BarnecheaBarros Negros

