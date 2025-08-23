SUSCRÍBETE
Nacional

Reos que se fugaron de penal de Valparaíso serán trasladados a la cárcel de máxima seguridad en Santiago

Los tres reclusos fueron capturados esta madrugada en Vallenar. Según informó el gobierno, ahora serán conducidos al REPAS, donde serán sometidos a "un régimen diferenciado, con absoluto aislamiento del exterior".

Paz RubioPor 
Paz Rubio

En la mañana de este sábado, las autoridades dieron cuenta de la captura de los tres reos que se habían fugado el jueves 14 de agosto de la cárcel de Valparaíso y anunciaron que éstos serán trasladados al El Recinto Penitenciario Especial de Alta Seguridad (Repas), en Santiago.

Claudio Fornes Vicuña, Juan González Quezada y Jairo González Miranda fueron capturados alrededor de las 01.00 am de este sábado en un peaje de Vallenar, Región de Atacama. El chofer que los trasladaba también fue detenido. Los tres reclusos -de alto compromiso delictual- permanecían prófugos desde hace ocho días. En esa ocasión, cortaron los barrotes de sus celdas y se deslizaron hacia el exterior por una tirolesa artesanal que estaba sujeta al techo de un módulo y al chasis de un vehículo que los esperaba afuera del penal.

Desde las dependencias del OS-9, el general director de Carabineros Marcelo Araya destacó el procedimiento que permitió la recaptura y reconoció que la fuga “fue un hecho notorio, un hecho que llamó mucho la atención, pero desde el primer momento, tal como nos ordenó el ministro de Seguridad Pública, comenzamos el trabajo permanente y el trabajo que corresponde a una institución policial. Y el día de hoy, en horas de la madrugada, en circunstancias también complejas, se detuvo a estos tres prófugos y ahora vuelven de donde nunca debieron haber salido".

Por su lado el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo (PC), felicitó al Ministerio Público y Carabineros y aseveró que “aquí la señal es clara y potente: nuestro Estado no permite la impunidad”. Seguidamente, anunció que “estos criminales que han puesto en riesgo la seguridad de nuestro país, que han cometido graves delitos, que cometieron un homicidio en contra de un carabinero, van a estar en un recinto especial de máxima seguridad, con un régimen diferenciado, con absoluto aislamiento del exterior, y van a recibir el tratamiento que se merecen estos criminales".

El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero (Ind.), detalló que en el recinto de máxima seguridad los reclusos estarán sometidos a un régimen uniforme “que les implica, por lo tanto, no tener diferenciaciones al interior del establecimiento”.

(De derecha a izquierda) Juan González, Jairo González, Claudio Fornes.

“Quiero señalar e insistir sobre un punto: la seguridad pública es un derecho de las personas, pero también es una obligación del Estado para transmitir tranquilidad. Los delitos se cometen y quienes infringen la ley deben estar privados de libertad. Quienes pretendan abandonar de un modo ilícito los recintos penitenciarios, al igual como fueron detenidos originalmente, persistirá su captura en el lugar donde se encuentre", resaltó.

En esa línea, aseguró que “el Estado de Chile ha dado muestras suficientes, y sus policías en particular, de que no solo eso es una declaración, sino que eso es efectivo y es eficaz. Y por eso, frente a los hechos ocurridos hace ocho días atrás, hoy estamos en condiciones de entregar este tipo de resultados por el trabajo profesional abnegado e ininterrumpido de carabineros de Chile. Ahora, lo que corresponde es mantener la consistencia de la persecución penal y seguir investigando la forma y modo en que esta fuga se produjo".

El secretario de Estado evitó dar detalles del caso debido a que esta jornada será el control de detención de los reos, no obstante, adelantó que el chofer que los trasladaba -que también fue aprehendido- tenía antecedentes penales y policiales y que era probable que pretendieran huir del país.

