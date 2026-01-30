SUSCRÍBETE POR $1100
    Reportan masivo corte de luz en regiones del sur: más de 100 mil clientes sin suministro

    La región de Los Lagos es la que presenta más clientes sin suministro eléctrico.

     
    Foto: Javier Salvo/Aton Chile JAVIER SALVO/ATON CHILE

    Un masivo corte de energía eléctrica afecta a las regiones de Biobío, La Araucanía y Los Lagos, en el sur del país.Según reportó la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) al mediodía, en la región de Biobío 40.332 clientes se encuentran sin luz, mientras que en La Araucanía la cifra alcanza los 55.664 clientes.La cifra aumenta en la región de Los Lagos, donde 86.296 usuarios se encuentran sin suministro eléctrico. En el Ñuble también se reportaron cortes, de acuerdo a la SEC 20022 clientes están sin luz.

