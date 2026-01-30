Reportan masivo corte de luz en regiones del sur: más de 100 mil clientes sin suministro
La región de Los Lagos es la que presenta más clientes sin suministro eléctrico.
Un masivo corte de energía eléctrica afecta a las regiones de Biobío, La Araucanía y Los Lagos, en el sur del país.Según reportó la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) al mediodía, en la región de Biobío 40.332 clientes se encuentran sin luz, mientras que en La Araucanía la cifra alcanza los 55.664 clientes.La cifra aumenta en la región de Los Lagos, donde 86.296 usuarios se encuentran sin suministro eléctrico. En el Ñuble también se reportaron cortes, de acuerdo a la SEC 20022 clientes están sin luz.
Lo Último
Lo más leído
1.
2.
3.
4.
Plan digital + LT Beneficios por 3 mesesComienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.