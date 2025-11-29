Restos humanos son encontrados en Los Vilos: PDI inicia diligencias

Detectives de la Brigada de Homicidios de La Serena se trasladaron junto a peritos del Laboratorio de Criminalística Regional para iniciar las primeras diligencias tras el hallazgo de osamentas humanas, que preliminarmente corresponderían a parte de una extremidad inferior .

El subprefecto José Cáceres, jefe de la Brigada de Homicidios de La Serena, informó que “por instrucción de la Fiscalía Macro Zona Norte, un equipo de la PDI de la brigada de homicidios se traslada a un sitio de suceso al borde costero de la comuna de Los Vilos, donde en hora de la mañana fue hallado un resto aparentemente de un pie humano . En este momento se va a hacer el trabajo del sitio de suceso, las pericias correspondientes, para luego ser enviado al Servicio Médico Legal, donde se van a realizar los peritajes de ADN pertinentes”.

Anteriormente, Cáceres había señalado que “personal de esta brigada especializada concurre a realizar el trabajo científico técnico hasta la comuna de Los Vilos, por instrucción del Ministerio Público.

Específicamente vamos a desarrollar la investigación para levantar evidencias que ayuden a establecer las causas o circunstancias del hallazgo de restos humanos, en el sitio del suceso que corresponde a la playa principal del balneario ”.

Los antecedentes recabados durante las diligencias serán remitidos al Ministerio Público, mientras que los restos humanos serán trasladados al Servicio Médico Legal para su análisis, una vez finalizado el trabajo de la PDI.