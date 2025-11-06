OFERTA ELECCIONES $990
    Nacional

    Una mujer calcinada y otros restos descuartizados: qué se sabe del hallazgo de dos cuerpos en un predio de San Vicente

    El fiscal regional de O’Higgins, Aquiles Cubillos, informó que este viernes se seguirá rastreando el sector con equipo especializado para descartar la presencia de más restos humanos. Agregó que el operativo se enmarca en un "fenómeno regional" que incluye una serie de denuncias por presunta desgracia en San Vicente y en comunas adyacentes.

    Cristóbal PalaciosPor 
    Cristóbal Palacios

    Esta jornada se conoció que un operativo encabezado por la Fiscalía Local de San Vicente de Tagua Tagua, en un predio de esa comuna de la Región de O’Higgins, resultó en el hallazgo de dos cuerpos.

    Momentos más tarde, el fiscal regional de O’Higgins, Aquiles Cubillos, informaba que todo se dio en el marco de una investigación por microtráfico y presunta desgracia. En ese contexto, el Ministerio Público estaba autorizado a entrar a diez domicilios en el sector Pueblo de Indios. En uno de ellos, en una fosa séptica cercana a los faldeos de un cerro, hallaron un cadáver, que se encontraba maniatado y calcinado. Momento después, trascendió el hallazgo de la segunda víctima.

    Y pasadas las 18 horas de este jueves, tras el trabajo del Laboratorio de Criminalística de Carabineros (Labocar), del OS-9 y del Grupo de Adiestramiento Canino, el propio persecutor confirmó que serían dos los cuerpos encontrados en el lugar. El segundo de ellos, fue encontrado descuartizado: “Tenemos partes de un segundo cuerpo y, por tanto, tenemos que corroborar que todas las partes que hemos hallado correspondan a uno solo”, relevó la autoridad.

    Tras afirmar quer “no descartamos la existencia de otros cuerpos”, indicó que personal de Carabineros mantendrá el resguardo del sitio el resto de la tarde, para continuar el trabajo en el lugar el viernes con unidades y equipos especializados, con el fin de rastrear el sector. Estos, incluyen “un georadar, drones, en definitiva, diversos medios tecnológicos que nos permitan descartar la existencia de otros cuerpos”, señaló el fiscal Cubillos.

    Al respecto, informó que “el primer cuerpo hallado se encuentra calcinado y maniatado, de pies, manos (...) El segundo se encuentra descuartizado y vamos a seguir trabajando en el lugar en base a los antecedentes que mantiene la Fiscalía local y que nos llevaron el día de hoy a realizar este proceso”.

    Consultado por qué motivos seguirán buscando más cuerpos en la zona, el persecutor indicó que “tenemos algunos antecedentes, denuncias de presunta desgracia, estamos cruzando todos esos antecedentes. Durante la tarde me he convocado a todos los fiscales del Focos de la región y de otras fiscalías territoriales que tienen investigaciones relacionadas. Creemos que hay un fenómeno que es de carácter regional que estaría involucrado y, por tanto, nos podemos descartar la existencia de más cuerpos”, relevó.

    El fiscal regional, asimismo, indicó que “se determinó que la persona encontrada, el primer cuerpo, es de sexo femenino”.

    Respecto de una eventual presencia del crimen organizado, Cubillos sostuvo que es parte de la investigación.

    “Los antecedentes que originaron este procedimiento dicen relación con tráfico de drogas, por eso no se descarta que estemos en presencia de organizaciones de crimen organizado”, señaló.

    Y sobre la continuación de la búsqueda programada para este viernes, relevó que existen diversas denuncias por presunta desgracia interpuestas tanto en San Vicente como en comunas aledañas.

    Detenidos

    Respecto de los detenidos, se informó que, producto del procedimiento, nueve personas fueron trasladadas a una unidad policial, algunos de ellos en calidad de detenidos.

    Y esta tarde informó que, de estos, “hay detenciones vinculadas a tráfico de drogas y hay una detención vinculada a homicidio”. Entre estos, indicó que hay 7 chilenos y 2 venezolanos, aunque manifestó que no se tiene antecedentes sobre la eventual presencia de una célula del Tren de Aragua en la zona.

    Respecto del imputado por homicidio, el persecutor indicó que “no ha prestado cooperación”.

    En tanto, sobre los detenidos por venta de drogas, Cubillos sostuvo que “tenemos que definir si efectivamente es microtráfico o tráfico. Aparentemente hay una organización mayor y que, obviamente, excede los límites de esta comuna y, por tanto, claramente la cualificación jurídica es algo que vamos a ver en el transcurso de la investigación”.

