Decretan prisión preventiva para siete funcionarios de la PDI y un civil investigados por múltiples delitos

Este miércoles, los siete exfuncionarios de la Policía de Investigaciones (PDI) más un civil, fueron enviados a prisión preventiva luego de su audiencia de formalización realizada esta jornada.

La investigación fue liderada por la Fiscalía Metropolitana Occidente en específico contra seis funcionarios activos de la policía civil, además de un funcionario en retiro y un civil.

Los delitos investigados están vinculados al tráfico de drogas, asociación criminal, malversación de caudales públicos, falsificación de instrumento público, tenencia ilegal de armas y municiones, obstrucción a la investigación y receptación aduanera.

La causa es investigada bajo reserva y esta jornada se realizó la formalización ante el 1° Juzgado de Garantía de Santiago.

El fiscal Marcelo Soto, señaló que “hubo muchos hallazgos que se realizaron ayer no solo en la Bicrim correspondiente, sino que también en los domicilios” de los imputados.

La máxima medida cautelar se tomó por considerar a los acusados un peligro para la seguridad de la sociedad y porque su libertad constituye un riesgo para el avance de las indagatorias.

Se fijó un plazo de 180 días para realizar la investigación.

Declaración de la PDI

Más temprano, desde la PDI señalaron que “en el marco de un proceso investigativo llevado a cabo por el Departamento V ‘Asuntos Internos’ de nuestra institución y la Fiscalía Regional Metropolitana Occidente, por los delitos de a sociación criminal, tráfico ilícito de estupefacientes, malversación de caudales públicos, falsificación de instrumento público y contrabando, el día de hoy fueron detenidos seis funcionarios policiales“.

“En razón de estos hechos, existe un sumario en curso en contra de los imputados, quienes fueron suspendidos inmediatamente de sus funciones y además, en tramitación, su desvinculación de la institución“, agregó la institución.