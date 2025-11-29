Revelaciones de trama bielorrusa: Gajardo afirma que nueva ley de nombramientos protege mérito y evita nepotismo

El ministro de Justicia, Jaime Gajardo, se refirió a la reciente reforma al sistema notarial y registral , promulgada en septiembre, señalando que la normativa busca transparentar los nombramientos de notarios, archiveros y conservadores , y prevenir situaciones cuestionables como las conocidas en la llamada trama bielorrusa y casos locales como el conservador de bienes raíces de Puente Alto.

“Después de una larga tramitación en el Congreso Nacional logramos aprobar una reforma que modifica de manera significativa el sistema de nombramiento. Hasta ahora, el proceso combinaba concursos en el Poder Judicial y designaciones discrecionales del Ejecutivo. Con la nueva ley, el sistema pasará al Servicio Civil, con concursos objetivos basados en mérito y capacidades, abiertos a todos los postulantes que cumplan los requisitos”, explicó Gajardo.

El ministro destacó que la reforma disminuye la discrecionalidad del Ejecutivo y premia a los candidatos con puntajes más altos . “Si hay una diferencia significativa entre los puntajes, el nombramiento es inmediato. Si no, el Ejecutivo recibe una lista prelada y deberá justificar ampliamente si no nombra al primero de la lista”, agregó.

En relación a situaciones puntuales, como el caso de la hija del senador UDI, Sergio Gahona, quien trabajó entre 2022 y 2023 en el conservador de bienes raíces de Puente Alto y luego fue designada por la Corte de Apelaciones de San Miguel, Gajardo afirmó que la nueva ley establece inhabilidades claras : “Ningún familiar directo de diputados, senadores, ministros o miembros de las altas cortes podrá ser nombrado. Esto elimina cualquier duda de interferencia política y asegura que los cargos se otorguen por mérito”.

Senador, Sergio Gahona (UDI). Ministro de Justicia afirma que nueva ley de nombramientos protege mérito y evita nepotismo

El ministro añadió que la reforma también regula suplencias y establece inhabilidades para funcionarios de notarías, archiveros o conservadores, con el objetivo de fortalecer la confianza de la ciudadanía en el sistema judicial. “La confianza en la justicia ha estado en niveles históricamente bajos y recuperar esa confianza es clave para nuestra democracia. Esta reforma busca que las personas que ejerzan estos oficios lleguen por sus méritos y capacidades, y no por parentesco o favoritismos”, sostuvo.

Sobre posibles consecuencias de irregularidades pasadas, Gajardo enfatizó que “el Ministerio Público debe investigar todos los hechos ilícitos que puedan haber ocurrido, y quienes resulten responsables deberán responder por sus actos. Esto también es fundamental para la credibilidad del sistema”.

Con estas medidas, el Ejecutivo busca transparentar el sistema notarial, prevenir conflictos de interés y garantizar que los nombramientos estén sujetos a criterios objetivos y evaluaciones rigurosas, evitando prácticas que en el pasado generaron cuestionamientos tanto a nivel local como internacional.