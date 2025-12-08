VOTA INFORMADO por $1100
    Nacional

    Revelan que peregrina que murió en Ruta 68 camino a Lo Vásquez se desplazaba en bicicleta

    La mujer, de 51 años, sufrió un colapso en plena vía mientras participaba en la peregrinación hacia el Santuario de Lo Vásquez. El Ministerio Público ordenó peritajes especializados para esclarecer si problemas cardíacos previos influyeron en su muerte.

    Por 
    Roberto Martínez

    Durante la madrugada de este lunes se confirmó la muerte de una mujer de 51 años en la Ruta 68, mientras se dirigía al Santuario de Lo Vásquez, Región de Valparaíso, destino al que miles de fieles viajan cada año con motivo de la conmemoración de la Inmaculada Concepción.

    La víctima, según reveló el Ministerio Público, se desplazaba en bicicleta al momento de sufrir el fatal incidente.

    El hecho ocurrió cerca de las 3.45 horas, cuando Carabineros recibió un llamado alertando sobre la presencia de una persona tendida en la vía pública, a la altura del km 73.6 de la ruta. Al momento de llegar al lugar, la mujer estaba siendo atendida por equipos del SAMU, quienes realizaban maniobras de reanimación en un intento por estabilizarla.

    Pese a los esfuerzos médicos, la mujer falleció en el lugar.

    Según información proporcionada por el fiscal Andrés Gallardo, las primeras diligencias apuntan a que la víctima habría sufrido un paro cardiorrespiratorio, posiblemente asociado a problemas cardíacos previos.

    “El Ministerio Público ha tomado conocimiento del fallecimiento de una persona de 51 años de edad, en la Ruta 68, camino al Santuario de Lo Vásquez. Falleció en la vía pública cuando se trasladaba en bicicleta a dicho lugar”, señaló.

    El persecutor agregó que, de acuerdo con los antecedentes iniciales, la mujer “al parecer tendría problemas cardíacos y un bypass”, condición que podría ser relevante para esclarecer las causas de su muerte.

    Para avanzar en la investigación, el fiscal dispuso la presencia de la Sección de Investigación Policial (SIP) de Carabineros y del Servicio Médico Legal, con el fin de realizar peritajes que permitan confirmar o descartar la hipótesis de una falla cardíaca.

    La muerte de la peregrina se produjo en plena jornada en que miles de personas se desplazan a pie, en bicicleta o en caravana hacia Lo Vásquez, lo que cada año obliga a implementar dispositivos de seguridad, desvíos y cierres parciales de la Ruta 68.

    La investigación seguirá en curso para determinar con claridad qué ocurrió en los minutos previos al colapso y si existieron factores externos o exclusivamente médicos que explican el trágico desenlace.

