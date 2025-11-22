RM y Valparaíso concentran 50% de los reclamos: MTT busca incentivar buen trato a estudiantes en transporte público

La tarde de este sábado autoridades del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT) y la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb) dieron inicio a una serie de acciones que buscan mejorar la relación entre estudiantes y choferes del transporte público metropolitano.

Fue en el terminal de la flota de Bupesa, ubicado en la comuna de Peñaflor, donde asistieron la directora nacional de Junaeb, Camila Rubio, y el Seremi de Transportes Metropolitano, Rodrigo Valladares, quienes dieron el vamos a la iniciativa bajo el lema: “Súbete al buen trato”.

En la instancia, el MTT reveló graves cifras respecto a denuncias por malos tratos vinculados al uso de la Tarjeta Nacional Estudiantil (TNE), que permite el acceso a tarifas rebajadas en transporte público para los estudiantes de enseñanza básica, media y superior, tanto en transporte público urbano y rural.

Al respecto, se detalló que las regiones de Valparaíso y Metropolitana son las que concentran alrededor del 50% de los reclamos formales por parte de los alumnos que utilizan este beneficio .

Dentro de las actividades impulsadas por las autoridades para reducir dichos conflictos, se encuentran un ciclo de encuentros dirigidos a conductores del transporte interurbano y a estudiantes , desarrolladas con el apoyo académico de la Universidad de Chile.

Según explicó Junaeb mediante un comunicado, estas “actividades buscan entregar técnicas de manejo emocional y abrir espacios de diálogo que contribuyan a mejorar la convivencia en los viajes”.

Al respecto, la directora nacional de Junaeb, Camila Rubio, afirmó que “diariamente alrededor de 2 millones de estudiantes se desplazan en diferentes localidades del país por medio de la TNE. Por ello como institución, estamos comprometidos con diversas acciones que contribuyan al buen trato, con el propósito de que el traslado de los estudiantes se de en un espacio seguro, donde prevalezcan el respeto y la buena convivencia”.

La jornada en Peñaflor concluyó con un compromiso público por el buen trato, donde las autoridades junto a los gremios de transportistas instalaron stickers de la campaña en diversos buses del terminal.