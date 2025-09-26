Rotura de matriz obliga a desviar tránsito en sector del Parque Padre Hurtado

Una rotura de matriz de agua se registró la mañana de este viernes en el entorno al Parque Padre Hurtado, frente a la ex Ciudad Deportiva de Iván Zamorano, en La Reina.

La circulación de vehículos en avenida Padre Hurtado, al norte, debió ser desviada por Bilbao.

La plataforma Transporte Informa reportó que el tránsito en la zona se hizo más lento de lo habitual y recomendó a los conductores tener en cuenta esta información en sus desplazamientos.

Personal municipal llegó a trabajar en el lugar.