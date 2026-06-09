Se desarrollan diligencias en Las Tórtolas a dos años de la desaparición de María Ercira Contreras

758 días han pasado desde que se perdió el rastro de María Ercira Contreras.

No hay noticias de su paradero desde el 12 de mayo de 2024.

La octogenaria mujer, esa jornada, compartió con su familia un almuerzo de celebración por el Día de la Madre en el Hotel Fundo Las Tórtolas de Limache, Región de Valparaíso.

A eso de las 15.00 horas, la adulta mayor avisó que iría al baño. Se levantó de su silla y caminó sola mientras las 11 personas que participaban junto a ella del festejo siguieron en sus puestos.

El local funciona en una casona antigua, emplazada en un predio de 10 hectáreas de cerros y frondosa vegetación, en avenida Palmira Romano Norte 0660.

Allí se desarrollaron este martes una serie de diligencias coordinadas entre el Ministerio Público y la Policía de Investigaciones.

Hay hermetismo respecto a las labores.

El 28 de enero de este año, un equipo de expertos de la PDI llegó hasta el fundo. Allí revisaron cinco inmuebles y un vehículo al interior. Entre los inmuebles estuvo el que usaba Mónica Kleiner, la dueña, para pernoctar, y también el de Jacinto Ayala, el cuidador.

En esta oportunidad, se desarrolla un rastreo en al menos cinco puntos del predio con dos equipos especializados y el uso de elementos tecnológicos como drones.

Desde el recinto emitieron un comunicado a propósito de las diligencias, resaltando su “total disposición para colaborar en el esclarecimiento de los hechos”.

La empresa señaló que esperan que la labor que vienen desarrollando los equipos a cargo de la indagatoria permitan “explorar con mayor profundidad todas las hipótesis del caso y se puedan incluir nuevos miradas y enfoques”.