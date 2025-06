Se habría fugado a Brasil o México: policía busca a empresario que agredió a conserje y que debía ingresar a prisión

Jueza Cecilia Villanueva: ¿Qué le pasa a este caballero? ¿Tiene algún problema que lo veo gesticular?

Imputado Martín de Los Santos: Usted está haciendo un show mediático . Usted no me vio el día de la formalización. Lo que usted está diciendo es para mostrar su opinión con la opinión pública y eso es ilegal. Eso no corresponde, en Chile hay un Estado de derecho (...) Parece una audiencia que está manipulada por los medios de comunicación .

El intenso intercambio se produjo este lunes en el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago durante la audiencia de reformalización del sujeto que agredió a un conserje durante la madrugada del 17 de mayo en la comuna de Vitacura.

Fue ahí cuando De Los Santos, empresario de 32 años, quien se encontraba conectado a la audiencia de forma telemática, “se tomó la licencia” y abrió el micrófono para increpar a la jueza por la forma en que estaba llevando la audiencia. Tras la insólita interrupción, la magistrada del 4° Juzgado de Garantía terminó decretando su prisión preventiva.

Fumó, gesticuló y emplazó

Fue la misma jueza quien accedió a una solicitud de quien ahora es su exabogado, Carlos Mora Jano, en torno a si su representado podía participar de la audiencia de manera telemática desde su residencia en Pichilemu. El argumento del defensor fue por motivos de seguridad de De Los Santos, debido a que en una primera audiencia, ese mismo 17 de mayo, el imputado fue agredido por un grupo de sujetos que serían del entorno cercano del conserje.

El imputado escuchó toda la audiencia desde ese lugar, pero conectado y con la cámara abierta, donde se mostraba fumando con un vapeador.

Apenas finalizada la audiencia, y tras decretarse su ingreso a un recinto carcelario, la Fiscalía solicitó la orden de detención a ambas policías de la Región de O’Higgins, las que acudieron al domicilio ubicado en calle Eugenio Díaz Lira. Pero no lo hallaron . Fue en ese momento cuando se alertó al Ministerio Público y se activó la búsqueda del sujeto con el propósito de que cumpla con la medida cautelar más gravosa.

¿Dónde está De Los Santos?

De Los Santos al momento de la audiencia se encontraba con firma mensual y prohibición de acercarse a Guillermo Oyarzún, el conserje agredido. Sin embargo, no tenía prohibición de salir del país.

Conocedores de la causa señalan que el sujeto salió del país en las últimas horas, pero su destino no está claro. Habría podido salir, dicen las mismas fuentes, debido a que no tenía arraigo nacional.

Entre los países que suenan como su posible destino, según fuentes conocedoras del caso, estarían Brasil o México. Una vez que se tenga certeza del lugar donde pueda estar, la policía levantaría una orden de detención internacional con la que se buscará que De Los Santos retorne a Chile para cumplir con la prisión preventiva.

En tanto, su abogado, Carlos Mora, renunció a su representación en las últimas horas, argumentando "diferencias irreconciliables y falta de confianza con el imputado". La renuncia al patrocinio y poder incluyó también a la abogada Alejandra Navarro, quien también formaba parte del equipo.

El conserje, en diálogo con el matinal de Chilevisión, señaló que el sujeto estaba haciendo “un show” y que el imputado era “prepotente”. “Como que no está ni ahí con nadie. Qué más puedo decir, así es la justicia, porque este hombre tenía que estar detenido. Porque los carabineros lo agarraron, lo detuvieron y después lo soltaron”.

La versión del imputado

Antes de la reformalización, De Los Santos presentó una querella contra los sujetos que lo agredieron el 17 de mayo. Ese día, se lee en la acción penal, vivió dos hechos de agresiones, primero en la madrugada y luego durante la tarde.

Justamente, en el primero buscaría explicar su reacción con el conserje. En su relato señala que durante la noche del 14 de mayo salió a comer con unos amigos al restaurante Tío Tomate y luego al Bar Candelaria, donde consumió varias bebidas alcohólicas .

Finalmente, terminó en el Club Nocturno Palomino, ubicado en Vitacura, donde, asegura, habría sido drogado. “Esta situación coincide con un gasto desproporcionado e inusual de dinero por parte de mi representado, todo lo cual hace presumir fundadamente que fue víctima de un acto de sumisión química, con el aparente propósito de manipular su voluntad y hacerlo incurrir en gastos significativos dentro del local”.

Posteriormente, el sujeto afirma que fue agredido por guardias del local por lo cual “se vio forzado a huir”.

Fue en esa huida donde se encontró con el conserje a quien, él asegura que le pidió ayuda. Versión opuesta a la del agredido, quien dice que le pidió “un cigarro” antes de golpearlo. La agresión se produjo, dice la querella de De Los Santos, por “su evidente alteración sensorial y cognitiva, y en un contexto absolutamente confuso y lamentable”.

La segunda parte de la querella relata un hecho que quedó registrado en un video donde se aprecia que el imputado fue agredido por dos personas, un hombre y una mujer cercanos al conserje, en medio del control de detención que se realizó el 17 de mayo.