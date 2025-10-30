Se inicia fase final del desalojo de Toma Dignidad tras publicación de decreto de su inhabitabilidad en el Diario Oficial

Tras hacerse público el decreto de inhabitabilidad en el Diario Oficial, comenzó la fase final para el desalojo total del campamento Toma Dignidad, el mayor asentamiento irregular de la comuna de La Florida.

En la publicación, dada a conocer esta jornada, se declara oficialmente “la inhabitabilidad de las instalaciones y edificaciones irregulares en la toma de terrenos (...) que se encontrarían habitadas en zona de riesgo de acuerdo al Plan Regulador Metropolitano de Santiago y Regulador Comunal de La Florida”.

Para luego ordenarse “el desalojo de las construcciones irregulares de parte de sus ocupantes”, junto con el retiro de “todas las instalaciones y edificaciones irregulares” en un plazo de 60 días. Además de la demolición, por parte del municipio, de todas las instalaciones y edificaciones que corresponda, por cuenta del propietario.

Ante esto, la municipalidad de La Florida quedó legalmente facultada para iniciar el desalojo total y la recuperación definitiva del terreno, donde se proyecta construir un parque público para los vecinos y vecinas del sector, con lo que pone término a una ocupación irregular que se extendió por más de cinco años.

El proceso, detalló el municipio, contempla acompañamiento social, coordinación interinstitucional y medidas de resguardo tanto para las familias como para sus mascotas.

La reacción del alcalde de La Florida

Para la alcaldía liderada por Daniel Reyes esto pone fin a una etapa de dificultades que se arrastraban desde años anteriores, cuando la falta de coordinación entre el municipio, el gobierno y Carabineros impidió concretar el procedimiento.

El alcalde valoró el paso dado por el municipio y el gobierno en un proceso que calificó como “histórico y necesario” para la seguridad comunal y afirmó que “tenemos el deber de recuperar este espacio para los floridanos y restaurar el imperio del Derecho”

“Hoy, jueves 30 de octubre, con la publicación del decreto en el Diario Oficial, se declara formalmente la inhabitabilidad y el desalojo total del campamento Dignidad, ubicado en una zona de riesgo aluvional que fue escenario de una de las tragedias más grandes que ha vivido nuestra comuna, donde perdimos a 26 vecinos y vecinas”, añadió Reyes.

Daniel Reyes, Alcalde de La Florida. Foto Pablo Vásquez R. Pablo Vásquez R

Para agregar que a partir de ahora iniciamos un trabajo coordinado entre los distintos organismos del Estado para acompañar a las familias que cumplan con los requisitos legales y puedan acceder a una solución habitacional. Y respecto de quienes han hecho uso y abuso de este lugar, aplicaremos todo el rigor de la ley”.

“Tenemos el deber moral y legal de recuperar este espacio para los floridanos, de restaurar el imperio del Derecho en nuestra comuna y de transformar este punto de dolor en un parque de esperanza, seguridad y encuentro para toda la comunidad”, preciso la autoridad comunal.

Además, desde el municipio destacaron que gracias al trabajo conjunto con el Serviu Metropolitano y la Delegación Presidencial Metropolitana, el proceso entra en su fase final y definitiva, afirmando que el desalojo se materializará durante el primer trimestre de 2026.

Un terreno marcado por la tragedia y el riesgo

El terreno que ocupa la Toma Dignidad es de propiedad municipal y se encuentra emplazado en la quebrada de Macul, en una zona oficialmente declarada de peligro aluvional. En 1993, una catástrofe en ese mismo sector cobró la vida de 26 personas, tragedia que selló la imposibilidad de habitar de manera segura el área.

El campamento comenzó a instalarse durante el estallido social de 2019, expandiéndose rápidamente durante la pandemia y alcanzando su punto máximo a partir de la migración irregular de los últimos años.

Según el último catastro dado a conocer por el municipio de La Florida, el lugar concentra 416 sitios y cerca de 251 familias, aunque otras fuentes -como el registro de Techo-Chile 2024- 2025- estiman una población de 2.250 personas, incluyendo 500 niños y niñas y más de 150 adultos mayores.

La misma municipalidad destaca que a la vulnerabilidad del terreno se suman los episodios de violencia y crimen organizado que han afectado al campamento. Durante este año se registraron balaceras y enfrentamientos armados que dejaron a tres personas heridas, lo que incrementó la urgencia de una intervención definitiva.