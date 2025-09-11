“Se sospecha que fue secuestrada”: escolar chilena conoció a un supuesto español por Roblox y escapó a Galicia

La Segunda Compañía del Cuerpo de Bomberos de La Granja, San Ramón, La Pintana está solicitando apoyo para dar con la ubicación de la hija de un miembro honorario de la institución.

“Se sospecha que fue secuestrada y la trasladaron a Portugal”, señalaron en un mensaje en sus redes sociales.

La joven buscada es Sophia Ayleen Figueroa Trincado, una estudiante de 3° medio que cumplió 18 años en junio.

Hace unos meses, en Roblox, un polémico y adictivo juego en línea, conoció a un sujeto que asegura tener dos años más que ella, según contó su madre, Paula Figueroa, en entrevista en CHV.

La joven se refería al hombre, presumiblemente mayor, como su “marido”.

La familia de la escolar asegura que el sujeto, que dice ser español, le hizo una serie de depósitos de dinero para que compre un pasaje aéreo y viaje hasta Galicia.

El martes 9 de septiembre la escolar tomó un vuelo a Madrid y desde entonces ha mantenido contactos irregulares con su familia. Pese a que tendría pasaje de regreso, en su familia no tienen claridad de que eso ocurra.

Su madre afirma que en una videollamada con otro familiar, la joven hizo un gesto que interpreta como una clave de auxilio.

“Solicitamos especialmente la ayuda de quienes residen en España o Portugal, o que tengan contactos en dichos países, para que nos ayuden a difundir y aportar cualquier información que pueda ayudar a dar con ella”, señala el mensaje de Bomberos de La Bandera.

La situación fue denunciada a la Policía de Investigaciones.