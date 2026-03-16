SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Sebastián Sichel cuestiona traspaso de colegios al SLEP: “No hay ninguna evidencia, ni nada que diga que van a funcionar mejor”

    El alcalde además sostuvo que ha conversado del tema con el Presidente Kast y con la ministra de educación.

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla
    JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    El alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, cuestionó el traspaso de los colegios de la comuna al sistemas SLEP, apuntando que “no hay ninguna evidencia, ni nada que diga que van a funcionar mejor, pero es poner en riesgo a estudiantes que están funcionando”.

    En conversación con Radio Agricultura es que el alcalde se refirió al inminente traspaso de los colegios de la comuna al sistema, argumentando que podría poner en riesgo proyectos educativos exitosos.

    “Sabemos que cuando algo funciona es mejor no intervenirlo, y el SLEP lo que hace es intervenirlo, es crear una nueva burocracia, nuevo administrador, un nuevo sostenedor, en el caso de Ñuñoa además, juntándolo con otras dos comunas, la Florida y Peñalolén, que tienen problemas educativos de naturaleza distintas”, expresó Sichel.

    En la misma línea, el alcalde sostuvo que “las prioridades son distintas, y en la práctica sabemos que van a quedar postergados nuestros colegios, porque nosotros estamos obsesionados con la calidad, y legítimamente ese SLEP va a tener que preocuparse de los problemas de violencia u otros, que hay en otros colegios en este SLEP”.

    Sichel además señaló que ha conversado con el Presidente José Antonio Kast y con la ministra de la educación, María Paz Arzola, respecto a lo que ocurre y estos le han solicitado los antecedentes para revisar la situación.

    “Esta transferencia a los SLEP es ahora, y por lo tanto estamos un poquito desesperados para que se resuelva rápido”, mencionó.

    El alcalde de Ñuñoa también cuestionó al gobierno saliente de Gabriel Boric, apuntando que la “gran diferencia” con el actual es que “he visto apertura, conversaciones, han pedido antecedentes, en el gobierno anterior, eran portazos”.

    En la ocasión, Sichel también criticó el sistema de admisión escolar, apuntando que deberían existir mecanismos que premien el esfuerzo y mérito académico, y no ser solamente algo de suerte. “Yo soy convencido de que tiene que haber ciertos sistemas de selección en el sistema de educación pública que permita premiar al que se esfuerza. Si es ridículo una sociedad que le tiene terror al éxito”.

    “El Frente Amplio desde que llegó ha instalado como un pecado ser exitoso, un pecado esforzarse, un pecado tener mérito, y un pecado, o más bien un repudio, a todo lo que signifique que te vaya bien, y por lo tanto eso es nivelar hacia abajo”, añadió.

    Más sobre:ÑuñoaSebastián SichelSLEP

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Bolsas mundiales suben mientras inversionistas siguen de cerca la guerra en Medio Oriente y evolución del petróleo

    Tragedia en excursión escolar en Japón: fallecen al menos dos personas, incluida una menor, tras naufragio de embarcaciones

    Los pacientes que aseguran haber visto qué hay después de la muerte (y qué dice la ciencia)

    Por qué el insomnio puede ser un signo temprano de Alzheimer, según una investigación

    Mi canción favorita de Lollapalooza

    El precio del petróleo se dispara más de 50% en un mes por la crisis en Medio Oriente

    Lo más leído

    1.
    Conductor que dejó caer cadáver frente a casa de alcaldesa de Quinta Normal fue formalizado como encubridor de homicidio

    Conductor que dejó caer cadáver frente a casa de alcaldesa de Quinta Normal fue formalizado como encubridor de homicidio

    2.
    De las últimas medidas de Boric: Chile se convierte en el tercer país con más kilómetros de océanos protegidos

    De las últimas medidas de Boric: Chile se convierte en el tercer país con más kilómetros de océanos protegidos

    3.
    Ángela Vivanco será reformalizada este martes por cohecho reiterado y lavado de activos en la “trama bielorrusa”

    Ángela Vivanco será reformalizada este martes por cohecho reiterado y lavado de activos en la “trama bielorrusa”

    4.
    Buscan a dos hombres de 56 y 72 años extraviados en el Parque Nacional Villarrica

    Buscan a dos hombres de 56 y 72 años extraviados en el Parque Nacional Villarrica

    5.
    Historiador Juan Carlos Arellano y regreso de Baquedano: “Las circunstancias que motivaron su retiro son distintas”

    Historiador Juan Carlos Arellano y regreso de Baquedano: “Las circunstancias que motivaron su retiro son distintas”

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Los pacientes que aseguran haber visto qué hay después de la muerte (y qué dice la ciencia)

    Los pacientes que aseguran haber visto qué hay después de la muerte (y qué dice la ciencia)

    La historia secreta de revista Fibra
    paula

    La historia secreta de revista Fibra

    Por qué el insomnio puede ser un signo temprano de Alzheimer, según una investigación

    Por qué el insomnio puede ser un signo temprano de Alzheimer, según una investigación

    Mi canción favorita de Lollapalooza
    paula

    Mi canción favorita de Lollapalooza

    Servicios

    Temblor hoy, lunes 16 de marzo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, lunes 16 de marzo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Sistema frontal en el sur deja afectación a viviendas, cortes de rutas y más de 31 mil clientes sin luz

    Sistema frontal en el sur deja afectación a viviendas, cortes de rutas y más de 31 mil clientes sin luz

    Para este lunes: pronostican tormentas eléctricas en cinco regiones del centro-sur

    Para este lunes: pronostican tormentas eléctricas en cinco regiones del centro-sur

    Sebastián Sichel cuestiona traspaso de colegios al SLEP: “No hay ninguna evidencia, ni nada que diga que van a funcionar mejor”
    Chile

    Sebastián Sichel cuestiona traspaso de colegios al SLEP: “No hay ninguna evidencia, ni nada que diga que van a funcionar mejor”

    Temblor hoy, lunes 16 de marzo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Fallido permiso administrativo y sospechas en torno a un oficio prolongan conflicto por secretario del Senado

    Bolsas mundiales suben mientras inversionistas siguen de cerca la guerra en Medio Oriente y evolución del petróleo
    Negocios

    Bolsas mundiales suben mientras inversionistas siguen de cerca la guerra en Medio Oriente y evolución del petróleo

    El precio del petróleo se dispara más de 50% en un mes por la crisis en Medio Oriente

    Rentas vitalicias registraron ventas récord en 2025 y se convierte en un año histórico para las aseguradoras

    Los pacientes que aseguran haber visto qué hay después de la muerte (y qué dice la ciencia)
    Tendencias

    Los pacientes que aseguran haber visto qué hay después de la muerte (y qué dice la ciencia)

    Por qué el insomnio puede ser un signo temprano de Alzheimer, según una investigación

    No es solo Punch: 6 animales huérfanos que encontraron consuelo en peluches

    ¿En qué lugar del ranking ATP quedaron? Tabilo, Garin y Barrios ceden posiciones en la previa del Masters 1000 de Miami
    El Deportivo

    ¿En qué lugar del ranking ATP quedaron? Tabilo, Garin y Barrios ceden posiciones en la previa del Masters 1000 de Miami

    Criadero Carmen de Nilahue se instala en la gran final del Campeonato Nacional de Rodeo

    “Fue casi como jugar con uno menos”: prensa española ataca a Alexis Sánchez tras la goleada del Barcelona al Sevilla

    Mi primer viaje en Waymo: cómo es recorrer San Francisco en un auto sin conductor
    Tecnología

    Mi primer viaje en Waymo: cómo es recorrer San Francisco en un auto sin conductor

    Review de Resident Evil Requiem: la madurez de una franquicia que no recurre a la nostalgia fácil

    Cómo la inteligencia artificial de LG busca adaptarse a los hogares chilenos

    Lollapalooza día 3: la diversidad de estilos, el gran final con Chappell Roan y el 2027 otra vez en el Parque O’Higgins
    Cultura y entretención

    Lollapalooza día 3: la diversidad de estilos, el gran final con Chappell Roan y el 2027 otra vez en el Parque O’Higgins

    Asistentes del show de Sabrina Carpenter en Lollapalooza denuncian quemaduras

    Los Oscar 2026 coronan a Una Batalla Tras Otra y saldan su deuda con Paul Thomas Anderson

    Tragedia en excursión escolar en Japón: fallecen al menos dos personas, incluida una menor, tras naufragio de embarcaciones
    Mundo

    Tragedia en excursión escolar en Japón: fallecen al menos dos personas, incluida una menor, tras naufragio de embarcaciones

    Irán amenaza con ataques a los “centros logísticos y de servicio” del portaaviones de Estados Unidos ‘USS Gerald Ford’

    EE.UU. e Israel apuntan a extensión de la guerra contra Irán mientras republicanos presionan a Trump por cese de hostilidades

    Mi canción favorita de Lollapalooza
    Paula

    Mi canción favorita de Lollapalooza

    Datos Paula: Meli Meló, la nueva propuesta culinaria que llega al MUT

    Del test positivo al diagnóstico de endometriosis: crónica de un aborto en shock