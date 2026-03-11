“Seguimos, siempre seguimos”: redes sociales de Boric y su gobierno postean por última vez antes de dejar La Moneda

“Esta es la última publicación del mandato del Presidente Gabriel Boric Font. Gracias por acompañarnos en este camino. Desde ahora las redes sociales del Gobierno de Chile serán administradas por el equipo del Presidente electo José Antonio Kast”. Con este escrito, exactamente a las 12:24 de la tarde de este miércoles y justo tras el juramento de José Antonio Kast en el Congreso, la cuenta oficial de X del gobierno de Boric dijo adiós a la red social.

El post fue publicado segundos después de que en el Salón de Honor del Congreso la nueva presidenta de la Cámara Alta, Paulina Nuñez (RN), le entregara la banda presidencial a José Antonio Kast, quien se convirtió en el nuevo Presidente de la República.

En Instagram, la cuenta oficial del gobierno también realizó su último post del periodo Boric. Este es un video en donde se muestra al ahora expresidente en su último paso por La Moneda.

Por su parte, el propio Boric también realizó su último post de su periodo presidencial en su cuenta de X. A las 12:26 de la tarde publicó un video de su paso por La Moneda antes de partir a Valparaíso acompañado de su pareja, Paula Carrasco.

En el video de 36 segundos -el cual también fue la última publicación en la cuenta de Instagram de Boric como Presidente- se aprecia el aplauso de los ministros del exmandatario mientras este pasa por La Moneda, así como el recibimiento que realizó la Guardia del Palacio en su última llegada.

El post en X e Instagram está acompañado por un escrito en donde el exmandatario expresó: “Con la esperanza intacta. Desde donde sea que nos toque estar: seguimos, siempre seguimos!”.

Con esto, la nueva cuenta oficial del Presidente en X e Instagram serán las que mantenía José Antonio Kast y su equipo tomará el control de la cuenta del gobierno en estas mismas redes sociales.

Los ministros de la nueva administración también se hicieron presentes con nuevas cuentas en redes sociales, en específico en Instagram. Allí hay nuevos perfiles -creados hace aproximadamente un mes- de los ministros Fernando Barros (Defensa), Fernando Rabat (Justicia), Trinidad Steinert (Seguridad), María Jesús Wulf (Desarrollo Social), Francisco Pérez Mackenna (Relaciones Exteriores) y May Chomali (Salud), Francisco Undurraga (Cultura), Judith Marín (Mujer), María Paz Arzola (Educación) y Natalia Ducó (Deporte).