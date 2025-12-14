Segunda vuelta: una sola cédula electoral y voto más rápido espera Servel

Este domingo 14 de diciembre, se realizará la segunda vuelta electoral presidencial entre la candidata del pacto Unidad por Chile, Jeannette Jara, y el abanderado del Partido Republicano y el Partido Social Cristian, José Antonio Kast.

El voto es obligatorio para los chilenos y chilenas que voten en territorio nacional y para chilenos que voten en el extranjero el proceso es voluntario.

La legislación establece que aquellas personas que tienen obligatoriedad de sufragar y no ejercen su derecho, están sujetos a multas que pueden ascender hasta los cien mil pesos.

Para la jornada, vuelven a cumplir su función como vocales de mesa las 203.000 personas que ejercieron estas funciones en las elecciones del 16 de noviembre.

Esta función, tanto en Chile como en el exterior, es obligatoria y quienes no cumplan esta función están sujetos a multas que van entre 2 a 8 UTM.

Son más de 15 millones de personas habilitadas para votar, existirá una sola cédula electoral con las dos candidaturas.

Las estimaciones del Servicio Electoral apuntan a que los electores van a demorar alrededor de un minuto en ejercer todo el proceso de voto.

Si las mesas se constituyen de manera temprana, como fue el 16 de noviembre pasado, se cumpliría el horario de votación cerrando las mesas de sufragio a las 18.00 horas, indicaron desde el Servel.