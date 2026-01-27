Seis excarabineros enfrentan formalización por muerte de joven en calabozo de Comisaría de Cauquenes

A las 9.00 horas de este martes, seis exfuncionarios de Carabineros serán formalizados ante el Juzgado de Garantía de Cauquenes por su presunta responsabilidad en la muerte de Erick Apablaza Muñoz, joven de 27 años que falleció la noche del 23 de enero de 2024 al interior de un calabozo de la Cuarta Comisaría de Cauquenes, en la Región del Maule.

De acuerdo con los antecedentes del Ministerio Público, tres de los exuniformados enfrentarán cargos por el delito de homicidio por omisión, al no haber prestado auxilio oportuno a la víctima, quien pedía ayuda reiteradamente desde el interior del calabozo y terminó falleciendo a causa de un infarto.

En tanto, otros tres excarabineros, correspondientes al personal motorizado que participó en la detención, se le imputará por detención ilegal, apremios ilegítimos, falsificación de instrumento público y obstrucción a la investigación.

Cuestionamientos en el procedimiento

Cabe recordar que Erick Apablaza fue detenido tras una persecución policial, luego de que el vehículo en el que se desplazaba como copiloto intentara evadir un control debido a que el conductor mantenía una orden de detención vigente.

Tras quedar sin combustible, ambos ocupantes descendieron del móvil e intentaron huir a pie, momento en que el joven fue interceptado por personal policial en motocicleta a pocos kilómetros al sur de Cauquenes, en dirección a Quirihue por la Ruta Los Conquistadores Sur.

Al respecto, la familia de la víctima ha denunciado que el joven habría sido brutalmente golpeado durante el procedimiento de detención y que posteriormente se produjeron múltiples irregularidades, tanto en su traslado y custodia en la comisaría como en la información entregada tras su fallecimiento.

Medios locales han informado que, según antecedentes del Servicio Médico Legal, las lesiones que presentaba el cuerpo no serían compatibles con una simple caída, como se habría señalado inicialmente, lo que podría fundamentar la hipótesis de una golpiza o incluso un posible atropello en el lugar donde fue reducido.

Otro de los elementos más sensibles del caso apuntan a registros audiovisuales al interior de la comisaría. De acuerdo con información conocida por la familia y publicada por el medio Resumen, videos de cámaras de seguridad mostrarían a Apablaza gritando y pidiendo auxilio desde el calabozo, en lo que habrían sido sus últimos momentos con vida, sin que los funcionarios presentes acudieran en su ayuda.

El fallecimiento ocurrió bajo custodia estatal, lo que motivó la interposición de una querella criminal por parte del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH).