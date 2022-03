Senador Huenchumilla (DC) y fallida jornada de Siches en Temucuicui: “Hay que afinar un poquito los procesos”

El senador DC Francisco Huenchumilla se refirió al incidente que sufrió la ministra del Interior, Izkia Siches, y su comitiva, al tratar de visitar esta jornada la comunidad de Temucuicui en la Región de La Araucanía. Junto con lamentar la situación, el parlamentario señaló que probablemente al Ejecutivo le “faltó preparación” para un operativo de tal magnitud.

“Este es un gobierno nuevo, que recién parte, tiene un buen diagnóstico sí del problema, porque señala que éste es de naturaleza política (…) ahora, ir a Temucuicui requiere de un análisis previo bastante acucioso, porque no estamos hablando de cualquier comunidad. Esto demuestra que a lo mejor faltó un poco más de procedimiento”, sostuvo el legislador.

“Lamento que se haya dado este problema, probablemente por falta de un proceso de anticipación respecto de lo complejo que es la estructura social mapuche. A lo mejor algo no se previó adecuadamente (…) todos estamos con buenas vibras que le vaya bien al gobierno, pero a lo mejor hay que afinar un poquito los procesos”, indicó.

Para el senador por La Araucanía, los hechos de este martes dan cuenta de “una realidad en Chile, hay un profundo desconocimiento. Ha fallado lo intercultural. Una cuestión tan básica como es conocer, cómo funcionan las sociedades al interior del Estado chileno. Y el mundo mapuche es una sociedad muy especial, que viene caminando hace siglos”, planteó.

En la misma línea, el parlamentario indicó que “la sociedad mapuche tiene sus propios códigos, su propia cultura, su propia manera de relacionarse. Lo primero que tú tienes que saber, es que para llegar a una comunidad, tú tienes que hablar con el jefe de la comunidad, para preparar el día, la hora, los términos de la visita, y el objetivo de la visita (…) eso es lo primero”.

“En segundo lugar, hay que tener claro que hay comunidades de distinta naturaleza, y con distinta visión de lo que es el conflicto mapuche. Y la comunidad de Temucuicui, emblemática, está en una posición de lucha respecto del Estado chileno muy fuerte”, recordó el legislador.

“Entonces, seguramente no se preparó bien, lo desconozco porque no he hablado con el gobierno ni con la ministra (…) sí, Marcelo Catrillanca es una persona muy querida, es un símbolo, por lo que pasó con su hijo, pero probablemente no sea el jefe de la comunidad, ni esté entre los jefes. Entonces, yo creo que eso fue lo que a lo mejor falló en esta visita”, fue parte de su diagnóstico.

Para el legislador, los hechos ocurridos con la ministra Siches demuestran “la gravedad y la naturaleza del problema (…) es una señal potente de que estamos frente a problema potente. Por eso es que hay que ser más precisos, respecto de si este diálogo se va a hacer simplemente como un método, sin que tú muestres las cartas de lo que realmente quieres hacer. Todos los gobiernos han tenido diálogo (…) lo que ha faltado siempre es el problema de fondo, de cuál es tu proposición de solución como gobierno”, apuntó.