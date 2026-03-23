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    Senadores de RN se reúnen con general director de Carabineros en cita marcada por crimen de uniformado en Puerto Varas

    "Nos ponemos a disposición de la institución", manifestó Camila Flores, tras el encuentro. Miguel Ángel Becker, en tanto, recalcó que su compromiso es "respaldar sin complejos" a la policía uniformada.

    José NavarretePor 
    José Navarrete

    Los senadores de Renovación Nacional (RN) Camila Flores y Miguel Ángel Becker comprometieron un total respaldo a Carabineros en la reunión que sostuvieron la mañana de este lunes con el general director de la policía uniformada, Marcelo Araya.

    El encuentro estuvo marcado por el reciente deceso de Javier Figueroa, mártir de la policía uniformada que fue baleado la madrugada del 11 de marzo en Puerto Varas, en un procedimiento de fiscalización por consumo de alcohol en la vía pública.

    Tras permanecer en estado crítico varios días, su muerte se confirmó la noche del 20 de marzo. Como homenaje póstumo se dispuso su asenso de sargento segundo a suboficial mayor.

    En la reunión con Araya, los senadores de RN expresaron sus condolencias a la institución policial y abordaron la necesidad de avanzar en medidas concretas que permitan enfrentar la delincuencia y fortalecer el resguardo de quienes cumplen labores de orden y seguridad.

    “Esperamos y ojalá sea el último mártir de la institución”, manifestó la senadora Flores en relación a lo ocurrido con el suboficial mayor Figueroa.

    Asimismo, la legisladora oficialista destacó el compromiso de su bancada para impulsar medidas desde el Congreso.

    “Nos ponemos a disposición de la institución de Carabineros de Chile para apoyar aquellas medidas que ellos quieran impulsar desde el punto de vista legislativo”, afirmó.

    En esa línea, sostuvo que el respaldo también considera el ámbito administrativo y el rol del Ejecutivo.

    “Nos comprometemos a apoyar todas las medidas que sean de carácter administrativo, precisamente para fortalecer la institución y para que nuestro gobierno, el gobierno del Presidente José Antonio Kast, también esté apoyando aquellas cosas que para ellos como carabineros son importantes”, indicó.

    Flores, además, puso énfasis en el fortalecimiento del personal policial.

    “Necesitamos generar incentivos para que más jóvenes, hombres y mujeres puedan ingresar. No sacamos nada de tener más cuarteles o vehículos si no fortalecemos el recurso humano, que es lo más importante”, concluyó.

    Por su parte, el senador Becker coincidió en la urgencia de avanzar en medidas que permitan fortalecer a la policía uniformada.

    “Este nuevo mártir de Carabineros es consecuencia directa de años en que se debilitó a nuestras policías y se relativizó la delincuencia. Hoy Chile está pagando ese costo. Por eso, nuestro compromiso es claro: respaldar sin complejos a Carabineros, endurecer las leyes y entregarles todas las herramientas necesarias para enfrentar con decisión al crimen y recuperar el orden en nuestro país”, sostuvo.

    Más sobre:RNSenadoCarabinerosCamila FloresJavier FigueroaMiguel Ángel Becker

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