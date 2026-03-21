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    Carabineros asciende póstumamente a suboficial mayor a Javier Figueroa

    La institución también anunció que la comisaría donde se desempeñaba llevará su nombre, en medio de los funerales realizados en la Región de Los Lagos.

    Sebastián Escobar F.Por 
    Sebastián Escobar F.
    Carabineros asciende póstumamente a suboficial mayor a Javier Figueroa

    En el marco de los funerales del sargento segundo de Carabineros de Chile, Javier Figueroa Manquemilla, la institución anunció su ascenso póstumo al grado de suboficial mayor, uno de los principales reconocimientos tras su fallecimiento.

    La información fue dada a conocer por el general director de la policía uniformada, Marcelo Araya, durante las exequias que se desarrollan en la parroquia Sagrado Corazón de Jesús, en la comuna de Puerto Varas, Región de Los Lagos.

    Hasta el lugar llegaron familiares, cercanos y diversas autoridades, entre ellas el Presidente de la República, José Antonio Kast, quien viajó al sur del país para participar en la misa fúnebre y acompañar a la familia del funcionario.

    Carabineros asciende póstumamente a suboficial mayor a Javier Figueroa

    El ascenso póstumo se enmarca en una serie de homenajes institucionales al uniformado, quien falleció el jueves 19 de marzo, luego de permanecer varios días en estado crítico tras recibir un disparo en la cabeza durante un procedimiento policial.

    Junto con este reconocimiento, el general Araya informó que la comisaría donde Figueroa prestaba servicios pasará a llevar su nombre, como una forma de honrar su trayectoria y compromiso con la institución. La medida busca perpetuar su legado dentro de Carabineros y entre las futuras generaciones de funcionarios.

    El fallecimiento del ahora suboficial mayor motivó la declaración de duelo nacional por parte del Gobierno. En paralelo, las autoridades han reiterado que se continuará avanzando en la investigación para esclarecer el crimen y dar con los responsables, en un caso que ha reforzado el debate sobre la seguridad y la protección de las policías en el país.

    Carabineros asciende póstumamente a suboficial mayor a Javier Figueroa
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