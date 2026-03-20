Investigación por carabinero asesinado en Puerto Varas se complejiza tras descartar versión de testigo clave

Nueve días estuvo hospitalizado el sargento 2° de Carabineros Javier Figueroa Manquemilla (36), quien el 11 de marzo fue atacado con un disparo en la cabeza en medio de un control en el sector de la vía del tren en Puerto Varas, en la Región de Los Lagos.

Eran cerca de las 6.00 de ese día, misma jornada en la que el Presidente José Antonio Kast asumía la primera magistratura del país, cuando Figueroa y su compañero, el cabo 1° Jean Díaz Mellado, acudieron a un llamado por sujetos que bebían alcohol en un costado de la vía férrea de esa ciudad. Al llegar, en circunstancias poco claras hasta ahora, recibió un disparo en la cabeza que lo dejó con muerte cerebral.

Figuieroa se mantuvo por días en el Hospital Regional de Puerto Montt, en condición de muerte cerebral. Pese a que mantenía signos vitales, dicen quienes estaban al tanto de su estado, sus posibilidades de sobrevivencia eran nulas.

Durante la noche del jueves, Carabineros confirmó su deceso, con lo que Figuera se convirtió en el mártir número 1.255. El gobierno decretó tres días de duelo nacional, mientras que la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, viajaría este fin de semana a la zona para participar del funeral y enterarse en terreno de cómo avanza la investigación para dar con los responsables del ataque al carabinero, lo cual está en manos de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones. “ Este delito no quedará impune ”, dijo esta mañana la secretaria de Estado a cargo de la seguridad del país. “ Serán encontrados cueste lo que cueste ”, dijo por su lado el Presidente Kast desde La Moneda.

Sin embargo, la indagatoria no ha avanzado como los investigadores esperarían.

NICOLAS KLEIN/ATON

Una investigación compleja

Los detectives contaban con un testigo que había aportado una línea investigativa que estaban siguiendo. Se trata de una persona, cuya identidad se mantiene en reserva, que entregó pistas para dar con dos supuestos sospechosos. Hasta el momento, era una de principales pistas que estaban siguiendo los policías .

Sin embargo, de acuerdo a quienes conocen del caso, los sospechosos habrían presentado coartadas creíbles, con lo que en las últimas horas dicha línea investigativa habría sido deshechada. Así las cosas, comentan los mismos conocedores, la investigación volvió a su punto inicial.

Los investigadores también indagaron al uniformado que acompañaba a la víctima ese día . Sin embargo, hasta esta etapa, está descartado que las balas que dieron muerte al uniformado salieran de su arma.

Cercano a la línea del tren fueron encontradas dos pistas clave: una vaina de 9 milímetros y un cargador .22. De acuerdo a la investigación, ese día se percutaron tres disparos. Dos son de los delincuentes y uno del carabinero fallecido, quien alcanzó a disparar.

Asimismo, con el fallecimiento del carabinero la investigación podría tener avances debido a que ahora se podrán periciar las lesiones que dejaron los proyectiles en la cabeza del sargento, lo que antes no podía materializarse.

En una investigación que ha debido sortear varias complicaciones, los detectives sospechan que el autor de los disparos sería un sujeto de perfil peligroso, cercano al mundo del narcotráfico y que podría haber estado prófugo con anterioridad . Esto, en parte, debido a la violencia y sangre fría con la que actuó esa mañana.

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Despedida del sargento Figueroa

Luego de una misa abierta al público en la Iglesia Sagrado Corazón de Puerto Varas, este sábado se efectuará el funeral del sargento Figueroa, quien estaba casado con la carabinera, Marisol Valenzuela. Con su cónyuge tienen un hijo de siete años.

Oriundo de Purranque, su muerte provocó pesar en la comunidad, comentan fuentes policiales. En Puerto Varas llevaba trabajando cerca de 10 años. “Era muy querido y reconocido”, dijo el general director de Carabineros, Marcelo Araya.

Una de sus aficiones era la cueca, lo que será recordado este sábado: en una ceremonia organizada por su familia y Carabineros, se bailará un pie del tradicional baile nacional en su memoria. Figueroa participaba activamente del conjunto folclórico Kilantal.

La policía uniformada indicó que su velatorio será abierto al público, donde las personas podrán dejar sus condolencias.

“Quien atente contra un Carabinero, atenta contra el alma del país. Y vamos a ir tras los responsables”, cerró Araya.