Señaléticas y hasta apps de mapas: se concreta cambio de nombre de Av. Salvador Allende por Salesianos en San Miguel

El Diario Oficial publicó el decreto que modificó la denominación del nombre de la “Avenida Salvador Allende” pasando a denominarse “Avenida Salesianos” en la comuna de San Miguel y con ello se modificaron las señaléticas viales y hasta las Apps de mapas modificaron las rutas.

Con la publicación y los cambios se cierra un proceso que generó polémica en la comuna y debate a nivel nacional.

De esta manera, se dispuso que la Dirección de Tránsito y Transporte Público procediera a colocar la señalización correspondiente a la nueva denominación. Mientras la Dirección de Obras Municipales será la encargada de extender los certificados de Cambio de Nombre de calle a los vecinos de la Avenida Salesianos que lo soliciten.

Y en la comuna ya se están notando estos cambios: la señalética de la calle cambió y hasta las aplicaciones de geolocalización también ya se modificaron.

Al respecto, la alcaldesa Carol Bown (UDI) sostuvo que: “ El cambio oficial de nombre de la calle Salvador Allende a Salesianos ya es una realidad , nuestra prioridad es que este proceso se realice de forma ordenada y con el menor impacto para los vecinos”.