Senapred declara alerta roja en Chillán por incendio forestal cercano a sectores poblados

La tarde de este lunes, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) decretó alerta roja para la comuna de Chillán, en la Región de Ñuble, debido al avance de un incendio forestal, que se desarrolla próximo a sectores poblados.

La medida, que se extenderá hasta que las condiciones así lo ameriten, fue adoptada en base a información técnica de la Corporación Nacional Forestal (Conaf), ante el siniestro que se localiza en el sector de Santa Laura, que se encuentra en combate, y que ya ha devastado una superficie aproximada de una hectárea de vegetación.

En el lugar, trabajan voluntarios del Cuerpo de Bomberos de la referida comuna. Además, efectúan labores dos técnicos y seis brigadas de la Conaf, junto a tres aeronaves, entre otros recursos.

Desde Senapred indicaron que, con la declaración de esta alerta, “se movilizarán todos los recursos necesarios y disponibles, en apoyo adicional a lo ya desplegado por Conaf, Bomberos y el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Sinapred). De esta forma, se actuará para controlar la situación, dada la extensión y severidad del evento”.