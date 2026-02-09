Senapred declara alerta roja en Chillán por incendio forestal cercano a sectores poblados
El siniestro, que se desarrolla en el sector de Santa Laura, ha devastado una superficie aproximada de una hectárea de vegetación.
La tarde de este lunes, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) decretó alerta roja para la comuna de Chillán, en la Región de Ñuble, debido al avance de un incendio forestal, que se desarrolla próximo a sectores poblados.
La medida, que se extenderá hasta que las condiciones así lo ameriten, fue adoptada en base a información técnica de la Corporación Nacional Forestal (Conaf), ante el siniestro que se localiza en el sector de Santa Laura, que se encuentra en combate, y que ya ha devastado una superficie aproximada de una hectárea de vegetación.
En el lugar, trabajan voluntarios del Cuerpo de Bomberos de la referida comuna. Además, efectúan labores dos técnicos y seis brigadas de la Conaf, junto a tres aeronaves, entre otros recursos.
Desde Senapred indicaron que, con la declaración de esta alerta, “se movilizarán todos los recursos necesarios y disponibles, en apoyo adicional a lo ya desplegado por Conaf, Bomberos y el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Sinapred). De esta forma, se actuará para controlar la situación, dada la extensión y severidad del evento”.
Lo Último
Lo más leído
1.
2.
3.
4.
Plan digital + LT Beneficios por 3 mesesComienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.