    Nacional

    Senapred declara alerta roja para Mulchén por incendio forestal potenciado por condiciones climáticas: solicitan evacuación de dos sectores

    Carabineros debió colaborar para evacuar a las personas que viven cerca de los sectores afectados. Se trabaja en evitar la propagación del fuego hacia un complejo habitacional.

    Rodrigo Gómez S. 
    Rodrigo Gómez S.
    Incendio afecta a Mulchén. Foto: @CarabBiobío

    El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), declaró alerta roja para la comuna de Mulchén, en la Región del Biobío, producto de un incendio forestal que está siendo potenciado por las condiciones climáticas presentes en la zona interior del valle.

    La comuna, ubicada a 32 kilómetros de Los Ángeles, está siendo afectada por el incendio “Liucura”, que de momento ha dejado siete hectáreas de vegetación destruida y que además, se encuentra cercano a sectores poblados.

    Senapred también activó el Sistema de Alerta de Emergencia (SAE), con el cual se solicitó la evacuación de los sectores de Mirador Biobío y San Carlos.

    El organismo detalló que “se esperan temperaturas máximas de 30°C, humedad relativa de 32% y velocidad del viento de 24 km/h con rachas de 54 km/h”, condiciones que potenciarían el efecto de las llamas.

    Con todo, los equipos de emergencia se encuentran desplegados en la zona, combatiendo las llamas. De momento es el personal de la Corporación Nacional Forestal (Conaf) el que se desplegó en el lugar, con seis brigadas terrestres, tres técnicos y siete aeronaves, además de aviones empresas privadas.

    El director (s) de Conaf Biobío, Alberto Bordeu, detalló que “es un incendio que tiene una afectación de siete hectáreas, que está dentro de plantaciones de particulares, con proyección hacia el norte, donde existe un conjunto de viviendas”.

    Personal de Carabineros de la 2° Comisaría de Mulchén también colaboró con la solicitud de evacuación realizada por los equipos especializados.

    La alerta roja permanecerá vigente desde hoy y hasta que las condiciones lo ameriten.

    El alcalde de Mulchén, José Miguel Muñoz, hizo un llamado a la tranquilidad de las personas.

    “Hay mucho humo en el sector (...) lo importante es que no ha habido desgracias personales ni casas comprometidas”, señaló Muñoz.

