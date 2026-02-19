Seremi de Salud RM entrega reporte de lesionados en explosión de camión en Renca: cinco pacientes están en riesgo vital

La Seremi de Salud de la Región Metropolitana entregó un reporte sobre el estado de los lesionados y recomendó medidas para las personas que viven cerca del lugar de la explosión e incendio de un camión en la Ruta 5 Sur.

Roberto Acosta, seremi (S) de Salud RM, indicó que mantienen alerta en las comunas de Renca y Quilicura por presencia de humo, aclarando que, independiente de que sea un camión de gas el que inició el incendio, “ este humo no es más tóxico que los procesos de incendio que hemos tenido en otras oportunidades ”.

“El llamado de la precaución es el mismo. Es decir, protegerse con mascarillas todas las personas que están aledañas en el lugar, evitar la actividad física, protegerse con paños húmedos, nariz y boca en el caso de tener que salir, y poner atención a los grupos vulnerables, es decir, personas mayores, niños, niñas, personas embarazadas y personas con enfermedades respiratorias crónicas ”, indicó.

“Tenemos un reporte de 10 personas que fueron evacuadas por medio de ambulancia; de ellas, cinco están en riesgo vital , y otras siete personas fueron trasladadas por sus propios medios a distintos centros de salud”, reportó Acosta.

Respecto a algunos lesionados, el subdirector médico de la Posta Central, Jorge Ibáñez, informó sobre las tres víctimas que fueron trasladadas hasta el recinto asistencial, señalando que una se encuentra en riesgo vital, la segunda en observación con estado grave y la tercera consciente y bajo monitoreo.

Asimismo, indicó que los tres presentan arriba de un 20% de su cuerpo con quemaduras, y que el sujeto en riesgo vital se encuentra en pabellón para tratar sus lesiones. Además, confirmó que presentan heridas en las vías respiratorias, por lo que se encuentran conectados a ventilación mecánica.