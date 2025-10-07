SUSCRÍBETE
Nacional

Sernac reporta centenar de reclamos durante la primera jornada del Cyber Monday

El servicio señaló que monitorea el comportamiento de las empresas en aspectos relevantes, tales como, la información que se entrega a los consumidores, entre ellos, el precio, la publicidad, el stock, derecho a retracto.

Rodrigo Gómez S.Por 
Rodrigo Gómez S.
Imagen referencial. JAVIER SALVO/ATON CHILE

Este lunes comenzó la primera jornada del esperado Cyber Day, un evento que permite acceder a precios rebajados en cientos de productos y marcas. Sin embargo, el evento no ha estado exento de problemas reportados por los consumidores en su proceso de compra.

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), reportó que durante este lunes, se han registrado los primeros reclamos de parte de compradores.

De acuerdo al reporte, hasta las 17.30 horas, el Sernac había recibido 101 reclamos asociados al evento comercial.

Así, el organismo detalló que las principales quejas están asociadas al incumplimiento de las condiciones ofrecidas, lo que ha llevado a los comercios a realizar cancelaciones unilaterales de compras, además de problemas asociados a la falta de inventario.

También reclaman publicidad engañosa, con ofertas que parecían tener descuento, pero que finalmente no lo contenían.

Hasta ahora, las empresas más reclamadas son Falabella-Linio, con 11 quejas; Cruz Verde (6), Entel (6), Nike (6) y Ripley (4).

Desde el Sernac agregan que “si bien los reclamos recibidos hasta ahora están dentro de lo normal, el evento está aún en desarrollo, por lo que se estará monitoreando el comportamiento de las empresas, principalmente en aquellos aspectos más relevantes en esta etapa, como lo son la información que se entrega a los consumidores, entre ellos, el precio, la publicidad, el stock, derecho a retracto".

“En paralelo, el servicio está revisando si las empresas cumplen con informar otros derechos, como, por ejemplo, la garantía legal, la cual aplica cuando los productos salen defectuosos", añaden.

Por lo anterior, el organismo agrega que de detectar incumplimientos y según su gravedad, puede presentar acciones que vayan en defensa de los consumidores afectados, entre denuncias judiciales o Procedimientos Voluntarios Colectivos e incluso demandas.

